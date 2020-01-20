Компания «Октава» представила новый динамический микрофон МД-305

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Презентация новой разработки российского завода «Октава» — динамического микрофона МД-305 — состоялась на выставке музыкальных инструментов и оборудования The NAMM Show 2020, которая прошла в Калифорнии с 16 по 19 января.

Второй год подряд завод «Октава» демонстрирует на крупнейшей международной специализированной выставке музыкальных инструментов The NAMM Show новые разработки в области электроакустики. В 2019 году был представлен премиальный ламповый микрофон МКЛ-112, а в 2020 — динамический МД-305, предназначенный для передачи и записи речи, вокала и музыкальных инструментов в условиях живого выступления на площадках любого уровня.

МД-305 — универсальный динамический микрофон, эргономичный и отвечающий требованиям технической эстетики. Отделка исключает звуковые отражения и обеспечивает надежную защиту от внешних воздействий. Микрофон обеспечивает максимально достоверное и прозрачное воспроизведение звука и прекрасно подходит для вокала.

При стальном корпусе и латунной или алюминиевой защитной решетке масса микрофона не превышает 350 граммов. Результаты испытаний показывают, что МД-305 устойчив к вибрации и соответствует заданным параметрам после воздействия 1 000 ударов с ускорением 98 м/с2 (9,8 g). Рабочая температура позволяет пользоваться микрофоном как в помещении, так и на открытых площадках даже при повышенной относительной влажности воздуха.

«Микрофон относится к профессиональной линейке, но подойдет не только для крупной студии или концертной площадки. Ввиду своей универсальности, МД-305 может стать востребованным учебными заведениями. В том числе в рамках нацпроекта „Культура“. Нам удалось создать модель, которая идеально подходит для вокала и речи, и при этом сохраняет возможность подзвучивания большого разнообразия инструментов», — пояснила директор по маркетингу завода «Октава» Любовь Стальнова.

«"Октава» зарекомендовала себя по-настоящему качественно. Я и прежде работал с микрофоном российской компании «Октава». Он захватывает вокал с такой глубиной, которая вызывает привыкание, и получаешь удовольствие от записей, поскольку он делает звучание вокалиста многомерным, таким же реальным, как если бы певец находился в одной комнате с тобой", — отметил итальянский продюсер и звукоинженер Франческо Бенвенуто.

© samesound.ru

© samesound.ru