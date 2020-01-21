Средний морской танкер «Академик Пашин» принят в состав Северного флота

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21 января Северный флот пополнился новым морским танкером: на СМТ «Академик Пашин» проекта 23130 был торжественно поднят Андреевский флаг. Экипаж танкера поздравил командующий СФ, вице-адмирал Александр Моисеев. Он отметил уникальность судна и способность выполнять весь спектр задач, предусмотренных функционалом судна. «Академик Пашин» стал первым крупным морским танкером, построенным для нужд ВМФ, с 1982 года.

Строительство «Академика Пашина"началось в 2014 году на Невском судостроительноно-судоремонтном заводе в Санкт- Петербурге. В мае 2016-го его спустили на воду, достраивался он у причальной стенки завода. Судно способно на ходу в море, без швартовки к другому судну или кораблю передавать или принимать жидкие грузы (дизельное топливо, мазут, керосин, воду). Помимо этого, с помощью специального стального троса и подвесных корзин можно перегружать с борта на борт продовольствие, шкиперское снаряжение и прочее флотское имущество. Танкер можно применять для ликвидации разливов нефти.

Длина танкера составляет 130 метров; ширина — 21 метр; максимальная скорость хода — 16 узлов (29,6 км/ч); автономность — 60 суток; экипаж — 24 человека; максимальное водоизмещение — 9 тысяч тонн. Горюче-смазочных материалов танкер способен брать на борт 6 256 тонн. Всего же его грузоподъемность составляет 7 456 тонн.

Средний морской танкер оснащен дизельной одновальной установкой, носовым подруливающим устройством и имеет ледовый класс Arc 4. Главная задача танкера — сопровождать в дальних походах российские авианесущие корабли. Судно названо в честь советского и российского инженера, судостроителя, академика РАН Валентина Пашина, многолетнего директора ЦНИИ имени А. Н. Крылова.

© www.mvestnik.ru

© www.mvestnik.ru

© mvestnik.ru

© mvestnik.ru