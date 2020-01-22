Первые двигатели ПД-14 для МС-21 поставлены на Иркутский авиазавод
Первые двигатели ПД-14 поставлены на Иркутский авиазавод для установки на самолет МС-21, сообщили в Ростехе.
«На Иркутский авиационный завод доставлены первые турбореактивные двухконтурные двигатели ПД-14 производства «ОДК — Пермские моторы». Двигатели будут впервые установлены на среднемагистральный авиалайнер МС-21, который создается в кооперации холдингов госкорпорации «Ростех», — передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.
Там добавили, что на первом этапе эти моторы переданы на участок досборки двигательных установок, а после процедуры входного контроля начнется установка ПД-14 на самолет, сборка которого уже идет на заводе.
«Первый полет МС-21 с новыми российскими двигателями в рамках летных испытаний ожидается в этом году», — добавили в Ростехе.
Напомним, в конце декабря глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что пассажирский МС-21 с российским двигателем ПД-14 может быть сертифицирован в 2022 году.
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