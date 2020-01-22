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Авиация

Первые двигатели ПД-14 для МС-21 поставлены на Иркутский авиазавод

 © i.mycdn.me

Первые двигатели ПД-14 поставлены на Иркутский авиазавод для установки на самолет МС-21, сообщили в Ростехе.

«На Иркутский авиационный завод доставлены первые турбореактивные двухконтурные двигатели ПД-14 производства «ОДК — Пермские моторы». Двигатели будут впервые установлены на среднемагистральный авиалайнер МС-21, который создается в кооперации холдингов госкорпорации «Ростех», — передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Там добавили, что на первом этапе эти моторы переданы на участок досборки двигательных установок, а после процедуры входного контроля начнется установка ПД-14 на самолет, сборка которого уже идет на заводе.

«Первый полет МС-21 с новыми российскими двигателями в рамках летных испытаний ожидается в этом году», — добавили в Ростехе.

Напомним, в конце декабря глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что пассажирский МС-21 с российским двигателем ПД-14 может быть сертифицирован в 2022 году.
Источник: https://vz.ru/news/2020/1/22/1019456.html

пд-14, мс-21, ростех
  • DKerr DKerr
    22.01.2010:43:38

    Это дежавю? ))

    https://sdelano...u/blogs/119296/

    Отредактировано: DKerr~10:44 22.01.20
    #1184907
    • Нет аватара crazykot
      22.01.2011:17:28

      не знаю, но у Ростеха новость висит. А вот новости от апреля у них вроде нету

      Отредактировано: crazykot~11:19 22.01.20
      #1184911
      • DKerr DKerr
        22.01.2011:27:34

        Видимо потому что Ростех только начинает заниматься непосредственным управлением в ОАК

        Вхождение Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в «Ростех» завершится не ранее 2020 года, сказал в ходе ПМЭФ глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

        Теперь Ростеху видимо хочется показать, что именно под их управлением начался новый этап знакового проекта.

        В новости же не сказано когда двигатели поступили на завод — складывается впечатление, что вот на днях (это ж должно быть новостью), с другой стороны они же поступили — и опровергать нечего. Маленькая бюрократическая хитрость ))

        Отредактировано: DKerr~11:37 22.01.20
        #1184913
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