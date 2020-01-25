В Кемеровской области на базе предприятия ООО «Коралл» открыто новое производство

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Новое производство открыто на базе местного предприятия ООО «Коралл», в состав которого входит сеть торговых объектов: девять магазинов и три торговые точки.

Открытие производства позволило создать 35 новых рабочих мест.

Производственный объект площадью 470 кв. метров объединяет четыре цеха: рыбный цех (переработка и копчение рыбы), мясной цех (переработка и копчение мясной продукции), жарочный цех (изготовление блинов, голубцов, котлет), цех полуфабрикатов (пельмени, вареники, манты).

На средства предприятия было закуплено оборудование: коптильные камеры, мясомассажеры, шприц-инъектор для производства колбас, производственные мясорубки, вакуумные фаршемешалки, холодильные агрегаты), автомобили (автолавки, рефрижераторы) для перевозки и торговли продукцией цеха. Инвестиции составили около 20 млн рублей.

Планируется, что предприятие будет выпускать более 100 наименований мясных, рыбных деликатесов и полуфабрикатов. Объем — порядка 7-8 тонн в месяц.

Как рассказали в местной администрации, процесс копчения продукции будет выполнятся на опилках без добавления консервантов. В том числе, в производстве будет использоваться продукция местных предприятий, например, мясо кур из Прокопьевского района. Говядину и свинину планируется закупать в Алтайском крае, рыбу — в Приморском крае.

Реализация будет осуществляться через собственную розничную сеть ООО «Коралл», а также в ходе выездной торговли на специализированных автомобилях марки «Газель (автолавки)» в городах: Кемерово, Мыски, Калтан, Междуреченск, Белово, Ленинск-Кузнецкий, Таштагол, Шерегеш.