В Тульской области открыли новое производство

В Узловой открыли новое производство © tulapressa.ru

В Узловском районе Тульской области открылось новое производство. Текстильная фабрика работает на территории Узловой. Появление нового текстильного производства гарантирует рабочие места местным жителям. В частности, сейчас на трикотажную фабрику зовут квалифицированных специалистов с опытом работы в текстильной сфере.

Работает фабрика для коммерческого производителя повседневной и спортивной одежды.

Так, открыты вакансии директора производственно-складского комплекса, начальника склада, специалиста по кадрам и бухгалтера