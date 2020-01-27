В Тульской области открыли новое производство
В Узловой открыли новое производство © tulapressa.ru
В Узловском районе Тульской области открылось новое производство. Текстильная фабрика работает на территории Узловой. Появление нового текстильного производства гарантирует рабочие места местным жителям. В частности, сейчас на трикотажную фабрику зовут квалифицированных специалистов с опытом работы в текстильной сфере.
Работает фабрика для коммерческого производителя повседневной и спортивной одежды.
Так, открыты вакансии директора производственно-складского комплекса, начальника склада, специалиста по кадрам и бухгалтера
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