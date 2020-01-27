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Новые заводы и цеха

В Тульской области открыли новое производство

В Узловой открыли новое производствоВ Узловой открыли новое производство © tulapressa.ru

В Узловском районе Тульской области открылось новое производство. Текстильная фабрика работает на территории Узловой. Появление нового текстильного производства гарантирует рабочие места местным жителям. В частности, сейчас на трикотажную фабрику зовут квалифицированных специалистов с опытом работы в текстильной сфере.

Работает фабрика для коммерческого производителя повседневной и спортивной одежды.

Так, открыты вакансии директора производственно-складского комплекса, начальника склада, специалиста по кадрам и бухгалтера
Источник: https://www.tulapressa.ru/2020/01/v...oj-otkryli-novoe-proizvodstvo-4612/

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Тульская область, Узловой, текстильная фабрика
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