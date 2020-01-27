Липецкая «дочка» «Грининвеста» построила новую очередь масштабных теплиц

© abireg.ru

ООО «Тепличный комбинат «Елецкие овощи» (дочерняя компания ООО «Грининвест») завершило строительство четвертого этапа тепличного комплекса в селе Архангельское Липецкой области. Ввод в эксплуатацию теплиц пятого поколения намечен на первый квартал 2020 года, сообщили в областной администрации.

В настоящее время оформляются соответствующие документы. Всего тепличный комплекс «Елецких овощей» предполагает шесть этапов строительства, завершающим станет строительство энергоцентра. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 18 млрд рублей.

ТК «Елецкие овощи» специализируются на производстве экологически чистой продукции. При реализации проекта применена технология UltraClima, способная поддерживать необходимый микроклимат в любое время года.

Как сообщили в региональном управлении сельского хозяйства, в 2019 году в теплицах с круглогодичным циклом Липецкой области было выращено 109,8 тыс. тонн овощей, на 30% больше, чем в 2018 году. Всего в защищенном грунте было собрано 111,8 тыс. тонн продукции. Общая площадь теплиц с круглогодичным циклом выращивания в 2019 году увеличилась на 90 га и достигла 200 га. Сбор тепличных овощей ведут четыре комплекса, расположенных в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах. С начала 2020 года в области уже произведено более 7 тыс. тонн тепличных овощей.

ООО «Тепличный комбинат «Елецкие овощи» зарегистрировано 3 апреля 2015 года в Елецком районе с уставным капиталом 311,7 млн рублей. Учредитель — ООО «УК Агрокапитал», генеральным директором которого является Андрей Гриднев, а одним из учредителей — гендиректор ООО «Грининвест» Максим Соколов. В 2018 году выручка «Елецких овощей» составила 1,6 млрд рублей, прибыль — 658 млн рублей. ООО «Грининвест» зарегистрировано 18 января 2013 года в Москве с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Основным видом деятельности компании является управление холдинг-компаниями. Выручка компании в 2018 году составила 6,9 млн рублей, прибыль — 99 млн рублей.