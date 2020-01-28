В Подмосковье открыт участок 5-го пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги

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Девятикилометровый участок ЦКАД от деревни Жедочи в Наро-Фоминске до трассы М-3 открыли после реконструкции в Московской области. Новый участок входит в состав пятого пускового комплекса ЦКАД, который будет бесплатным.

В ходе реконструкции участок расширили до четырех полос. На нем появились безопасный переход для животных и разворотная эстакада.

Общая протяженность пятого пускового комплекса ЦКАД составляет 76,44 км. В ходе его реконструкции все слои дорожной одежды снимают до грунта, укрепляют и заменяют на новые с использованием современных материалов и добавок. Монолитная бетонная плита, которая находится в основании дороги, разбирается и утилизируется. Все работы проводятся в условиях действующего движения, интенсивность которого доходит до 30 и более тысяч автомобилей в сутки. Фактически дорога строится заново.

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