В Ленинградской области открыт крупнейший на Северо-Западе страны волейбольный центр
В процессе строительства. Осень 2019 года © lenobl.ru
В Ленинградской области открыли уникальную спортивную арену. Она создана специально для волейбольного клуба «Динамо», который базируется в городе Сосновый Бор.
Волейболисты недавно завоевали путевку в Суперлигу. И чтобы как можно больше болельщиков приезжало на игры, власти решили запустить дополнительные электрички из Петербурга.
Кроме игр по волейболу арена может принимать матчи по баскетболу, гандболу, боксу и даже мини — футболу. А заниматься на ней будут и юные воспитанники школы олимпийского резерва.
Двухэтажный волейбольный центр включает поле, которое разработано в соответствии с официальным макетом Международной федерации волейбола. Стоимость государственного контракта составила 881,7 млн рублей. Объект финансировался за счет средств областного бюджета.
На первом этаже расположены вестибюльный и медицинский блоки, буфет, раздевалки для спортсменов, помещения для судей и проведения допинг-контроля, тренажерный зал. На втором этаже предусмотрены холлы для зрителей с пунктами продажи еды и напитков и вход на трибуны вместимостью 2,5 тысячи человек. Рядом со спорткомплексом расположена большая парковка на 158 мест.
В 2020 году в регионе предусмотрено строительство еще 8 новых объектов:
― Реконструкция стадиона «Спартак» в Гатчине;
― Реконструкция тренировочной площадки в поселке Рощино (1 этап: строительство крытой ледовой арены и увеличение трибун);
― Строительство биатлонно-лыжного комплекса в поселке Шапки Тосненского района;― Строительство здания крытой ледовой арены в Волхове;
― Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в деревне Новолисино;
― Многофункциональная спортивная площадка в деревне Бегуницы;
― Плавательный бассейн в поселке Аннино;
― Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом в поселке Будогощь.
В процессе строительства. Осень 2019 года © lenobl.ru
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28.01.2019:01:23
28.01.2020:14:00