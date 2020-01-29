Компания НПП «Структурная диагностика» выпустила новую модификацию лазерного анализатора металлов

Резидент технопарка — НПП «Структурная диагностика» выпустила новую модификацию своей разработки — лазерного анализатора металлов. При сохранении всех характеристик, прибор «похудел» на 300 гр. и уменьшил габариты на треть, появился «носик», позволяющий производить измерения в геометрически сложных конструкциях, к примеру, теперь легко замерить качество сварки внутри угла в 90 градусов.

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По словам генерального директора компании и ее создателя, а также автора идеи, Ильи Карькина, благодаря обратной связи с владельцами первых проданных 60 приборов, срок гарантии увеличен с года до двух лет.

Илья Карькин рассказал и о лавинообразном росте интереса к прибору: «На днях подписан контракт о продаже нашего первого прибора в Индию, надеемся, после того, как клиент воочию увидит результаты работы устройства, последует заказ уже на целую партию. Огромный интерес к нашему лазерному анализатору и в России, сейчас проходит оформление договоров на поставку прибора на Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат и Иркутскую ГЭС».

Напомним, ЛИС-01 предназначен для оперативного входного контроля металлопроката, определения марок сталей, лома цветных и черных металлов и сплавов. Анализатор металлов обеспечивает высокую скорость при определении таких химических элементов: C, Si, Mn, Cr, Ni, Fe, Mg, Al, V, Cu, Co, Zn, Sn, Mo, Ti, W, Nb, Pd, Ag, Cd, Pt, Au и других. Прибор эффективно работает в температурном диапазоне от -15 до +40 °С.

Портативный лазерный спектрометр ЛИС-01 внесен в Государственный реестр средств измерений под № 69700-17.

С 2018 году произведено более 60 приборов для компаний различного профиля.