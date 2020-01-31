В Калтасинском районе Башкирии заработала крупная животноводческая ферма на 1200 голов

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В Калтасинском районе вблизи д. Качкинтурай заработала крупная животноводческая ферма на 1200 дойных коров голштино-фризской породы. Здесь реализуется инвестиционный проект ООО «Победа» по строительству животноводческой фермы на 5000 дойных коров и организации переработки молока.

В начале ноября 2019 года на животноводческий комплекс прошлого года было доставлено 368 голов нетелей, в конце декабря поступила вторая партия животных в 375 голов КРС.

После запуска первой фермы агрохолдинг приступит к реализации второй очереди животноводческого комплекса, рассчитанного на 2400 голов КРС.

Общий объём инвестиций в комплекс мощностью 36 тысяч тонн молока в год составит 2,3 млрд рублей. На новой ферме будет работать 100 человек.

Качкинтураевская мегаферма — один из трех объектов большого инвестиционного проекта, осуществляемого сейчас ООО «Победа». Агрофирма строит такой же комплекс в Бураевском районе, расширяет свой молокозавод в Янауле, где возводит цех по производству сыров.