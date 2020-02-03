В Воронеже «Квадра» ввела в эксплуатацию парогазовый энергоблок мощностью 223 МВт
На Воронежской ТЭЦ-1 ввели в эксплуатацию парогазовую установку мощностью 223 МВт.
Стоимость проекта превысила 15 млрд рублей. В результате запуска ПГУ-223 МВт повысятся эффективность и надежность работы основного оборудования Воронежской ТЭЦ-1.
После вывода из эксплуатации устаревшего и менее эффективного оборудования установленная электрическая мощность станции вырастет на 133 МВт и составит 267 МВт, а выработка электроэнергии в год увеличится более чем в три раза и составит около 1 900 млн кВт.ч.
Строительство ПГУ-223 МВт Воронежской ТЭЦ-1 выполнено в рамках договора предоставления мощности. Ввод нового объекта повысит экономичность энергопроизводства за счет снижения стоимости единицы установленной мощности, уменьшит экологическую нагрузку на окружающую среду благодаря сниженному уровню выброса вредных веществ.
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