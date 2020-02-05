НПО ГИС спроектировало, разработало и поставило новый стенд для испытаний гидронасосов СГН-30Н-ГИС

Стенд СГН-30Н-ГИС применяется, главным образом, для контроля технического состояния гидронасосов после их ремонта.

Стенд СГН-30Н-ГИС представляет собой агрегат, включающий в себя системы:

систему электропривода выходного вала;

гидросистему;

электрическую силовую часть.

Системы соединяются между собой гидравлическими и электрическими линиями в одну общую систему и при работе стенда представляют собой единый комплекс.

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Стенд для проведения испытаний всех существующих типов гидронасосов (поршневых, шестеренных, аксиально-плунжерных и других), гидрораспределительной аппаратуры дорожно-строительной техники, грузовых автомобилей, коммунальной спецтехники, тракторов и сельскохозяйственных машин. Мощность привода стенда: 30 кВт.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/IxSq2njonFI?controls=0

Технические характеристики стенда: