НПО ГИС спроектировало, разработало и поставило новый стенд для испытаний гидронасосов СГН-30Н-ГИС
Стенд СГН-30Н-ГИС применяется, главным образом, для контроля технического состояния гидронасосов после их ремонта.
Стенд СГН-30Н-ГИС представляет собой агрегат, включающий в себя системы:
- систему электропривода выходного вала;
- гидросистему;
- электрическую силовую часть.
Системы соединяются между собой гидравлическими и электрическими линиями в одну общую систему и при работе стенда представляют собой единый комплекс.
Стенд для проведения испытаний всех существующих типов гидронасосов (поршневых, шестеренных, аксиально-плунжерных и других), гидрораспределительной аппаратуры дорожно-строительной техники, грузовых автомобилей, коммунальной спецтехники, тракторов и сельскохозяйственных машин. Мощность привода стенда: 30 кВт.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/IxSq2njonFI?controls=0
Технические характеристики стенда:
№
Наименование параметра
Значение
1
Мощность электропривода выходного вала, кВт.
30
2
Воспроизводимый и контролируемый диапазон частоты вращения выходного вала, об/мин.
— СГН-30М-ГИС
— СГН-30Н-ГИС
200…2000
1500
3
Допускаемая погрешность измерения частоты вращения, % (СГН-30М-ГИС)
+/- 1,0
4
Диапазоны измерения расхода рабочей жидкости, литр/мин
до 160
5
Допускаемая погрешность измерения расхода, %
+/- 2,5
6
Рабочее давление, мПа
до 16,0
7
Диапазон измерения давления, мПа
0…40,0
8
Допускаемая погрешность измерения давления, %
+/- 2,0
9
Диапазон измерения температуры РЖ, °С
0 … 100
10
Допускаемая погрешность измерения температуры, %
+/- 1,0
11
Способ нагружения гидронасосов
дросселированием РЖ на выходе
12
Система охлаждения рабочей жидкости
воздушная
13
Объем заправки рабочей жидкостью, литр.
не менее 100
14
Объем вспомогательного гидробака для сбора утечек, литр
20
15
Напряжение, частота электропитания стенда
380 В, 50 Гц.
16
Суммарная мощность прочих электродвигателей стенда, кВт
1,5
17
Масса стенда (суммарная, без заправки РЖ), кг
не более 1000
18
Размеры, мм:
2000×100×1810
19
Срок службы, лет
не менее 5
20
Число обслуживающего персонала, человек
1