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НПО ГИС спроектировало, разработало и поставило гидравлическую станцию M08617GS-P-GIS-M

НПО «ГИС» производственно-инжиниринговая фирма занимается разработкой и изготовлением гидравлических насосных станций для различных отраслей промышленности. По техническому заданию заказчика возможно изготовление новой гидравлической системы любой сложности, а также модернизация и обновление уже имеющегося оборудования с использованием гидравлической системы.

Гидравлическая станция M08617GS-P-GIS-M

Назначение: привод гидрофицированных механизмов различного технологического назначения (в т.ч. прессов, станков, инструментов и зажимных устройств, крановых механизмов и подъемных столов).

Технические характеристики:

  • Бак: 350 л;
  • давление: насосный блок 1 — 120 бар, насосный блок 2 — 160 бар;
  • расход: насосный блок 1 — 35 л/мин, насосный блок 2 — 11 л/мин;

НПО ГИС спроектировало, разработало и поставило гидравлическую станцию M08617GS-P-GIS-MНПО ГИС спроектировало, разработало и поставило гидравлическую станцию M08617GS-P-GIS-M © npo-gis.ru

Гидростанции предназначены для привода гидрофицированных механизмов различного технологического назначения (в т.ч. прессов, станков, инструментов и зажимных устройств, крановых механизмов и подъемных столов).

Гидростанции также являются базой для изготовления комплектных гидроприводов, осуществляющих питание гидросистем и дистанционное управление движениями гидрофицированных рабочих органов машин.

Рабочая жидкость, использующаяся в гидростанциях — минеральные масла (возможны варианты исполнения для работы с синтетическими маслами и эмульсиями).

Гидростанции выполнены по принципу модульно-блочного монтажа гидравлической аппаратуры.

Широкий спектр исполнений гидростанций по гидравлическим схемам, рабочему давлению, подаче насосов, объему бака позволяет подобрать гидростанцию для любого исполнительного механизма и работать на оптимальных режимах эксплуатации.

Технические параметры:

ПараметрВеличина параметра

Объем бака, (л)

350
Насосный блок 1

Номинальный расход, л/мин

35

Рабочее давление, бар

160

Род тока питающей электросети электродвигателя

переменный

Напряжение питания электродвигателя, В

380

Мощность электродвигателя М1, Вт

11000
Насосный блок 2

Номинальный расход, л/мин

11,3

Рабочее давление, бар

120

Род тока питающей электросети электродвигателя

переменный

Напряжение питания электродвигателя, В

380

Мощность электродвигателя М2, Вт

3000

Напряжение питания катушек распределителей, В

24

Род тока питающей электросети распределителя

постоянный

НПО ГИС спроектировало, разработало и поставило гидравлическую станцию M08617GS-P-GIS-MНПО ГИС спроектировало, разработало и поставило гидравлическую станцию M08617GS-P-GIS-M © npo-gis.ru

НПО ГИС спроектировало, разработало и поставило гидравлическую станцию M08617GS-P-GIS-MНПО ГИС спроектировало, разработало и поставило гидравлическую станцию M08617GS-P-GIS-M © npo-gis.ru

НПО ГИС спроектировало, разработало и поставило гидравлическую станцию M08617GS-P-GIS-MНПО ГИС спроектировало, разработало и поставило гидравлическую станцию M08617GS-P-GIS-M © npo-gis.ru

Для заказа гидравлических насосных станций, пожалуйста, направляйте запрос на info@npo-gis.ru.
Источник: https://npo-gis.ru/projects/gidrost...icheskoy-stantsii-m08617gs-p-gis-m/

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