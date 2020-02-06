НПО ГИС спроектировало, разработало и поставило гидравлическую станцию M08617GS-P-GIS-M
НПО «ГИС» производственно-инжиниринговая фирма занимается разработкой и изготовлением гидравлических насосных станций для различных отраслей промышленности. По техническому заданию заказчика возможно изготовление новой гидравлической системы любой сложности, а также модернизация и обновление уже имеющегося оборудования с использованием гидравлической системы.
Гидравлическая станция M08617GS-P-GIS-M
Назначение: привод гидрофицированных механизмов различного технологического назначения (в т.ч. прессов, станков, инструментов и зажимных устройств, крановых механизмов и подъемных столов).
Технические характеристики:
- Бак: 350 л;
- давление: насосный блок 1 — 120 бар, насосный блок 2 — 160 бар;
- расход: насосный блок 1 — 35 л/мин, насосный блок 2 — 11 л/мин;
НПО ГИС спроектировало, разработало и поставило гидравлическую станцию M08617GS-P-GIS-M © npo-gis.ru
Гидростанции предназначены для привода гидрофицированных механизмов различного технологического назначения (в т.ч. прессов, станков, инструментов и зажимных устройств, крановых механизмов и подъемных столов).
Гидростанции также являются базой для изготовления комплектных гидроприводов, осуществляющих питание гидросистем и дистанционное управление движениями гидрофицированных рабочих органов машин.
Рабочая жидкость, использующаяся в гидростанциях — минеральные масла (возможны варианты исполнения для работы с синтетическими маслами и эмульсиями).
Гидростанции выполнены по принципу модульно-блочного монтажа гидравлической аппаратуры.
Широкий спектр исполнений гидростанций по гидравлическим схемам, рабочему давлению, подаче насосов, объему бака позволяет подобрать гидростанцию для любого исполнительного механизма и работать на оптимальных режимах эксплуатации.
Технические параметры:
|Параметр
|Величина параметра
Объем бака, (л)
|350
|Насосный блок 1
Номинальный расход, л/мин
|35
Рабочее давление, бар
|160
Род тока питающей электросети электродвигателя
|переменный
Напряжение питания электродвигателя, В
|380
Мощность электродвигателя М1, Вт
|11000
|Насосный блок 2
Номинальный расход, л/мин
|11,3
Рабочее давление, бар
|120
Род тока питающей электросети электродвигателя
|переменный
Напряжение питания электродвигателя, В
|380
Мощность электродвигателя М2, Вт
|3000
Напряжение питания катушек распределителей, В
|24
Род тока питающей электросети распределителя
|постоянный
НПО ГИС спроектировало, разработало и поставило гидравлическую станцию M08617GS-P-GIS-M © npo-gis.ru
НПО ГИС спроектировало, разработало и поставило гидравлическую станцию M08617GS-P-GIS-M © npo-gis.ru
НПО ГИС спроектировало, разработало и поставило гидравлическую станцию M08617GS-P-GIS-M © npo-gis.ru
Для заказа гидравлических насосных станций, пожалуйста, направляйте запрос на info@npo-gis.ru.
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