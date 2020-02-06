НПО «ГИС» производственно-инжиниринговая фирма занимается разработкой и изготовлением гидравлических насосных станций для различных отраслей промышленности. По техническому заданию заказчика возможно изготовление новой гидравлической системы любой сложности, а также модернизация и обновление уже имеющегося оборудования с использованием гидравлической системы.

Гидравлическая станция M08617GS-P-GIS-M

Назначение: привод гидрофицированных механизмов различного технологического назначения (в т.ч. прессов, станков, инструментов и зажимных устройств, крановых механизмов и подъемных столов).

Технические характеристики:

Бак: 350 л;

давление: насосный блок 1 — 120 бар, насосный блок 2 — 160 бар;

расход: насосный блок 1 — 35 л/мин, насосный блок 2 — 11 л/мин;

НПО ГИС спроектировало, разработало и поставило гидравлическую станцию M08617GS-P-GIS-M © npo-gis.ru

Гидростанции предназначены для привода гидрофицированных механизмов различного технологического назначения (в т.ч. прессов, станков, инструментов и зажимных устройств, крановых механизмов и подъемных столов).

Гидростанции также являются базой для изготовления комплектных гидроприводов, осуществляющих питание гидросистем и дистанционное управление движениями гидрофицированных рабочих органов машин.

Рабочая жидкость, использующаяся в гидростанциях — минеральные масла (возможны варианты исполнения для работы с синтетическими маслами и эмульсиями).

Гидростанции выполнены по принципу модульно-блочного монтажа гидравлической аппаратуры.

Широкий спектр исполнений гидростанций по гидравлическим схемам, рабочему давлению, подаче насосов, объему бака позволяет подобрать гидростанцию для любого исполнительного механизма и работать на оптимальных режимах эксплуатации.

Технические параметры:

Параметр Величина параметра Объем бака, (л) 350 Насосный блок 1 Номинальный расход, л/мин 35 Рабочее давление, бар 160 Род тока питающей электросети электродвигателя переменный Напряжение питания электродвигателя, В 380 Мощность электродвигателя М1, Вт 11000 Насосный блок 2 Номинальный расход, л/мин 11,3 Рабочее давление, бар 120 Род тока питающей электросети электродвигателя переменный Напряжение питания электродвигателя, В 380 Мощность электродвигателя М2, Вт 3000 Напряжение питания катушек распределителей, В 24 Род тока питающей электросети распределителя постоянный

НПО ГИС спроектировало, разработало и поставило гидравлическую станцию M08617GS-P-GIS-M © npo-gis.ru

НПО ГИС спроектировало, разработало и поставило гидравлическую станцию M08617GS-P-GIS-M © npo-gis.ru

НПО ГИС спроектировало, разработало и поставило гидравлическую станцию M08617GS-P-GIS-M © npo-gis.ru

Для заказа гидравлических насосных станций, пожалуйста, направляйте запрос на info@npo-gis.ru.