Поставка вертикального обрабатывающего центра DMG MORI DMU 50 (Ульяновский станкостроительный завод)

Компанией «СТАНБЕРГ» осуществлена поставка вертикального обрабатывающего центра с ЧПУ DMU 50 производства ООО «Ульяновский станкостроительный завод».

Компанией СТАНБЕРГ осуществлена поставка вертикального обрабатывающего центра с ЧПУ DMU 50 производства Ульяновский станкостроительный завод © stanberg.ru

Станок DMU 50 открывает новые возможности для обработки деталей в цеховых условиях, обучения, лабораторных исследований, производства приспособлений и инструментов. Этот универсальный станок с ЧПУ разработан по инновационной машиностроительной технологии.

Фрезерный универсальный станок для обработки по 5 осям DMG MORI DMU 50 (ООО «Ульяновский станкостроительный завод» Россия) © stanberg.ru

К отличительным особенностям относятся цифровые приводы по всем осям, быстрый ход до 30 м/мин и шпиндельный двигатель со скоростью вращения до 18000 об/мин, которые повышают динамические характеристики станка DMU 50.

Помимо стандартного жесткого стола дополнительно предлагаются другие варианты исполнения столов, в том числе механический стол, поворотный/вращающийся стол с электроприводом и гидравлической системой зажима инструментов и универсальный стол. Современная конструкция поперечных салазок суппорта с ребристыми литыми элементами создают основу для существенно более высокой точности и жесткости. Самая последняя технология управления с панелью управления DMG ERGOline®, экраном 19″ и программным обеспечением 3D гарантирует достижение самой высокой рабочей скорости, точности и надежности. Станок DMU 50 от DMG MORI позволяет выйти на рынок 5-осевой одновременной обработки / обработки с 5 сторон с разумными инвестициями.

Максимальная гибкость: стол может быть, как стационарным, так и поворотным/вращающимся, для одновременной обработки по 5 осям.

Обработка тяжелых деталей при максимальной точности благодаря интегрированному поворотному/вращающемуся столу и большим диаметрам по обеим вращающимся осям.

Существенно экономит место: великолепный доступ к рабочей зоне, эффективное удаление стружки, сильно наклоненные стенки и большая рабочая зона по сравнению со станками небольшого размера

Инструментальный магазин с 16/30 или 60 местами (опция)

Мощный шпиндельный двигатель: до 18000 об/мин (опция), 130 Нм и 35 кВт (40% постоянного тока)

Технические характеристики DMU 50:

Оси X/Y/Z, мм 500/450/400 Диапазон скорости, об/мин 20-14000 Мощность привода, кВт 14,5/20,3 Крутящий момент, Нм 121 Система управления CELOS, DMG MORI ERGOline® с Экран диагональю 19″ а также Heidenhain iTNC 530

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