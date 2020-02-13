В Атомэнергомаше завершена финальная сварка корпуса реактора для АЭС Аккую

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Продолжительность сварки составила 10 дней при непрерывном подогреве зоны сварного шва — от 150 до 300 °C.

Волгодонском филиале АЭМ-технологии, входящем в Атомэнергомаш, завершили ключевой этап изготовления корпуса реактора для 1го энергоблока атомной электростанции Аккую в Турции. Специалисты завода провели сварку замыкающего шва, соединив 2 половины корпуса в единое изделие.

Продолжительность сварки составила 10 дней при непрерывном подогреве зоны сварного шва — от 150 до 300 °C.

После завершения сварочных операций корпус реактора весом 320 т с помощью крана поместили в печь, где в течение 2х суток будет проходить термическая обработка изделия.

Затем специалисты проведут весь спектр контрольных операций сварного шва, включая рентгенографическую дефектоскопию.Параллельно с изготовлением самого корпуса реактора на заводе изготавливают внутрикорпусные устройства к нему, а также крышку реактора и верхний блок.

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Реактор — изделие первого класса безопасности. Представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем. Внутри корпуса размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху реактор герметично закрыт крышкой с установленными на ней приводами механизмов и органов регулирования и защиты реакторов и патрубками для вывода кабелей датчиков внутриреакторного контроля. Крепление крышки к корпусу осуществляется шпильками. В верхней части корпуса имеются патрубки для подвода и отвода теплоносителя, а также патрубки для аварийного подвода теплоносителя при разгерметизации контура.

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Атомэнергомаш является комплектным поставщиком оборудования реакторной установки и машинного зала для всех 4х блоков станции.

Предприятиями дивизиона изготавливаются реакторы, парогенераторы, насосное, теплообменное и другое оборудование, которое обеспечит надежную и безопасную работу АЭС в течение всего срока эксплуатации.

АЭС Аккую — 1я атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС Аккую включает в себя 4 энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.

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