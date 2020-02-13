Специалисты ПАО «Кузнецов» освоили 3D-технологии в процессах магниевого литья
На самарском предприятии ПАО «Кузнецов», входящем в госкорпорацию Ростех, в литейном производстве внедрен экономичный метод изготовления магниевых отливок.
При изготовлении крупногабаритных отливок деталей до 2 м в диаметре стали использоваться формы и стержни, изготовленные методом селективного выращивания на 3D-принтере. В таком случае не требуется изготовления и доработки крупногабаритной оснастки. Итогом применения высокотехнологичного метода стало сокращение цикла и стоимости изготовления деталей из магниевых сплавов.
Специалисты предприятия осуществили разработку литниково-питающих систем, внедрили 3D-моделирование процесса заливки деталей, позволяющее в процессе проектирования выявить и устранить дефекты отливок.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4252407
Читайте также...
- На ОНПП «Технология» запущен участок механической обработки изделий из композитных материалов
- ОДК продолжает поставки промышленных газотурбинных двигателей в Аргентину
- «Технодинамика» продолжает модернизацию производства
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!