Специалисты ПАО «Кузнецов» освоили 3D-технологии в процессах магниевого литья

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На самарском предприятии ПАО «Кузнецов», входящем в госкорпорацию Ростех, в литейном производстве внедрен экономичный метод изготовления магниевых отливок.

При изготовлении крупногабаритных отливок деталей до 2 м в диаметре стали использоваться формы и стержни, изготовленные методом селективного выращивания на 3D-принтере. В таком случае не требуется изготовления и доработки крупногабаритной оснастки. Итогом применения высокотехнологичного метода стало сокращение цикла и стоимости изготовления деталей из магниевых сплавов.

Специалисты предприятия осуществили разработку литниково-питающих систем, внедрили 3D-моделирование процесса заливки деталей, позволяющее в процессе проектирования выявить и устранить дефекты отливок.

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