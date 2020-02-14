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Армия и Флот

Россия завершила госиспытания перспективной торпеды

https://media.tvzvezda.ru/storage/news_other_images/2020/02/14/dbdc7bd250bc47f7bc3e52f7f9cb583f.jpghttps://media.tvzvezda.ru/storage/news_other_images/2020/02/14/dbdc7bd250bc47f7bc3e52f7f9cb583f.jpg © media.tvzvezda.ru

По словам главы корпорации «Тактическое ракетное вооружение», в 2020 году также были завершены испытания корректируемой авиабомбы калибра 250 килограммов.

Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила государственные испытания перспективной торпеды и корректируемой авиационной бомбы калибра 250 килограммов. Об этом рассказал гендиректор КТРВ Борис Обносов.

«Закончили в этом году госиспытания перспективной торпеды, корректируемой авиабомбы калибра 250 килограммов, сейчас на них оформляется документация», — приводит РИА Новости его слова.

Кроме того, Обносов напомнил, что во время визита президента России Владимира Путина в технополис «Эра» в прошлом году он ответил на вопросы главы государства, в частности, касающиеся «Циркона».

"Заверили его, что по всем отрабатываемым нами темам, в том числе и по этой, все идет в соответствии с графиками", — сказал руководитель предприятия.

Обносов также рассказал, что КТРВ активно и плодотворно взаимодействует с фирмой «Сухого», с которой «практически ежемесячно» согласовывает планы по вооружению Су-57.

https://tvzvezd...492-fwcGE.html?

Источник: https://ria.ru/20200214/1564687131.html

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КТРВ, торпеда
  • alex4spb alex4spb
    14.02.2012:37:02

    оно конечно плюс (+),

    но про саму торпеду где?

    /*кроме того, что завершили испытания*/

    #1188684
    • Sergej K Sergej K
      14.02.2014:12:31

      Если верить тому, что я читал на профильных форумах, с торпедами и антиторпедами у России пока очень плохо и даже все «перспективные» разработки — это еще проекты из СССР, которые сильно отстали от мировых конкурентов.

      #1188702
      • Комментарий удален
        • Sergej K Sergej K
          14.02.2016:00:42

          Никаких борцунов с режимом, никаких все пропало, просто констатация факта на форумах, где люди спокойно и по делу обсуждают оружие и военную технику безо всякой политики. У России традиционно проблема с торпедным и антиторпедным вооружением, а также с оборудованием для минных тральщиков и пр. Вы даже можете найти статьи на эту тему от офицеров ВМФ и прочих знающих людей. Ну не во всех сферах Россия супер-пупер мировой лидер. Не нужно любую критику или сомениение сразу в штыки воспринимать.

          Отредактировано: Sergej K~16:01 14.02.20
          #1188720
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