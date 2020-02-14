Россия завершила госиспытания перспективной торпеды

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По словам главы корпорации «Тактическое ракетное вооружение», в 2020 году также были завершены испытания корректируемой авиабомбы калибра 250 килограммов.

Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила государственные испытания перспективной торпеды и корректируемой авиационной бомбы калибра 250 килограммов. Об этом рассказал гендиректор КТРВ Борис Обносов.

«Закончили в этом году госиспытания перспективной торпеды, корректируемой авиабомбы калибра 250 килограммов, сейчас на них оформляется документация», — приводит РИА Новости его слова.

Кроме того, Обносов напомнил, что во время визита президента России Владимира Путина в технополис «Эра» в прошлом году он ответил на вопросы главы государства, в частности, касающиеся «Циркона».

"Заверили его, что по всем отрабатываемым нами темам, в том числе и по этой, все идет в соответствии с графиками", — сказал руководитель предприятия.

Обносов также рассказал, что КТРВ активно и плодотворно взаимодействует с фирмой «Сухого», с которой «практически ежемесячно» согласовывает планы по вооружению Су-57.

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