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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Вертикаль для клубники

Резидент технопарка — компания «Агротехфарм» запустила первую в уральском регионе многоярусную вертикальную ферму по выращиванию клубники методом аэропоники с автоматизированной системой управления в закрытом помещении с использованием искусственного освещения и с имитацией солнечного света. Ферма 100 м кв. с урожайностью 500 кг в месяц находится в черте города Екатеринбурга.

 © www.uralhitech.ru

Объект был реализован в партнёрстве АТФ с частным инвестором.

Система питания клубники устроена так, что корни растений буквально «парят в воздухе», к ним подается питательный раствор, который распределяется равномерно по корневой системе, не попадая на лист и плод. Таким образом, открытые части не подвергаются стороннему воздействию, что обеспечивает первичную чистоту ягоды и не влияет на структуру растения.

Продукция будет реализовываться в Свердловской области, что минимизирует затраты на логистику и сохранит свежий насыщенный и яркий вкус клубники.

«Мы воссоздаем естественные природные условия, чтобы обеспечивать людей продуктами питания высокого качества, с гарантией экологической чистоты и свежести», — так определяет свою миссию команда Агротехфарм.

Благодаря совокупности имитации солнечного света, оптимального микроклимата, автоматизированного контроля питательных элементов и системы циркуляции воды ягода на протяжении всего вегетативного периода получает необходимые макро- и микроэлементы, буквально впитывает в себя витамины. Земля имеет свойство накапливать вредные вещества, тяжелые металлы, которые впоследствии вместе с продуктом попадают в организм человека. При отсутствии почвы такая проблема исключается.

К потребителю попадает обогащенная биологически активными веществами клубника, обладающая полезными свойствами и высокой витаминной ценностью. Вкус плода не отличается от ягоды на грядке, наоборот, он более насыщен и натурален из-за отсутствия химикатов и субстратов. К «минусам» использования открытого грунта относится присутствие в нем таких вредителей, как белокрылка, паутинный клещ и другие. За счет использования закрытого помещения и внутренней стерильной обработки культура полностью защищена от попадания микробов и бактерий из естественной среды.

Создатель проекта и генеральный директор «Агротехфарм» Илья Цигвинцев отметил: «Уникальность культивирования в автоматизированной установке АТФ заключается в полном отсутствии внешних угроз и максимальном снижении риска развития болезней у плодов».

«Это интересный проект, с широким спектром возможного применения, — прокомментировал очередное достижение компании генеральный директор технопарка Марат Нуриев, — по мере усиления тренда на экологическую чистоту продуктов значимость этого проекта будет только возрастать».

В числе прочих, в портфеле «Агротехфарм» — вертикальная ферма для выращивания всех видов зелени, овощей и ягод в «Аксеновском агропромышленном колледже», Башкирия. Данное сотрудничество реализовано в рамках проекта WorldSkills Russia «Молодые профессионалы».
Источник: http://www.uralhitech.ru/news/klubn...naya-ferma-ot-rezidenta-tekhnoparka

Технопарк , Свердловская область , АгроТехФарм , клубничная ферма , вертикальная ферма
  • Badassgoliath Badassgoliath
    25.02.2010:32:36

    100 кв.м — это же суммарная площадь лотков/полок, а не помещения, в котором они расположены?

    #1190059
    • Елена Ильина
      25.02.2010:40:12

      Как мне пояснили создатели проекта, 80 кв.м. — сами лотки, 20 кв.м. — тех.узлы установки

      #1190060
      • Елена Ильина
        25.02.2010:44:39

        добавили: 2176 посадочных мест

        #1190064
      • Нет аватара RadioDOT
        25.02.2010:46:45

        Елена, вопрос был о другом. И мне тоже было бы интересно узнать ответ. Ну и реальную сумму инвестиций без аренды площади, а то сайтик продавцов этого оборудования довольно мутный, но модненький: минимум реальной информации, максимум лапши на уши.

        #1190067
    • Комментарий удален
      • Елена Ильина
        25.02.2010:46:00

        Частный инвестор вложил свои деньги. Они просчитывали и сами, и вместе, и он сам.Время покажет!

        #1190066
        • Нет аватара RadioDOT
          25.02.2011:01:57

          Елена, спасибо, но хочется всё же увидеть ответ на самый первый вопрос. Или это такая тайна, что Вы просто не в состоянии о ней говорить?

          #1190069
          • Елена Ильина
            25.02.2011:09:02

            Я ведь ответила, экономика просчитана, инвестор вложил СВОИ, смею заметить, деньги. Раскладывать по полочкам, сколько что стоит, не есть цель данного сообщения. Время же покажет, кто прав?!

            #1190072
            • Нет аватара RadioDOT
              25.02.2013:00:33

              Елена, спасибо ещё раз, но вопрос был такой о том, 80м2 -- это площадь лотков или помещения под них? Но я понял ответ из контекста, извините за беспокойство.

              #1190084
  • Нет аватара RadioDOT
    25.02.2010:42:55

    честно говоря, экономический смысл этого ускользает от меня. Я имею в виду -- на таких небольших площадях. полтонны в месяц по цене сдачи это хорошо если 100/кг. Т. е. 50 тыр. Минус электро, минус кредит или просто отбивка цены оборудования, минус оборот тары и минус все налоги, которые в РФ запрещают вести бизнес. И всё на 50 тыр в месяц?! Да одни ростовщики сожрут всю прибыль, если не дай боже взял деньги на оборудование в банке. Фактически, играет только свой собственный капиталец или надо как-то пытаться получить дотации. И всё это для того, чтобы по факту выйти в ноль на 100м2. Работая при этом в одно лицо.

    Отредактировано: RadioDOT~10:44 25.02.20
    #1190063
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      25.02.2010:45:19

      всё это для того, чтобы по факту выйти в ноль

      Ни одно новое предприятие не делается, чтобы «выйти в ноль».

      Значит, не «ноль»    

      #1190065
    • Нет аватара Рыбак
      25.02.2011:40:43

      +1

      либо это отработка технологии, либо…

      #1190075
    • Нет аватара абрамыч
      25.02.2014:20:09

      На природе потери от погоды примерно 15% по сравнению с теплицей.

      #1190088
      • Елена Ильина
        25.02.2014:38:18

        И сколько тех урожаев в году на природе? А на этой установке — после плодоношения немного отдыха и опять к очередному урожаю.

        #1190093
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