Вертикаль для клубники

Резидент технопарка — компания «Агротехфарм» запустила первую в уральском регионе многоярусную вертикальную ферму по выращиванию клубники методом аэропоники с автоматизированной системой управления в закрытом помещении с использованием искусственного освещения и с имитацией солнечного света. Ферма 100 м кв. с урожайностью 500 кг в месяц находится в черте города Екатеринбурга.

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Объект был реализован в партнёрстве АТФ с частным инвестором.

Система питания клубники устроена так, что корни растений буквально «парят в воздухе», к ним подается питательный раствор, который распределяется равномерно по корневой системе, не попадая на лист и плод. Таким образом, открытые части не подвергаются стороннему воздействию, что обеспечивает первичную чистоту ягоды и не влияет на структуру растения.

Продукция будет реализовываться в Свердловской области, что минимизирует затраты на логистику и сохранит свежий насыщенный и яркий вкус клубники.

«Мы воссоздаем естественные природные условия, чтобы обеспечивать людей продуктами питания высокого качества, с гарантией экологической чистоты и свежести», — так определяет свою миссию команда Агротехфарм.

Благодаря совокупности имитации солнечного света, оптимального микроклимата, автоматизированного контроля питательных элементов и системы циркуляции воды ягода на протяжении всего вегетативного периода получает необходимые макро- и микроэлементы, буквально впитывает в себя витамины. Земля имеет свойство накапливать вредные вещества, тяжелые металлы, которые впоследствии вместе с продуктом попадают в организм человека. При отсутствии почвы такая проблема исключается.

К потребителю попадает обогащенная биологически активными веществами клубника, обладающая полезными свойствами и высокой витаминной ценностью. Вкус плода не отличается от ягоды на грядке, наоборот, он более насыщен и натурален из-за отсутствия химикатов и субстратов. К «минусам» использования открытого грунта относится присутствие в нем таких вредителей, как белокрылка, паутинный клещ и другие. За счет использования закрытого помещения и внутренней стерильной обработки культура полностью защищена от попадания микробов и бактерий из естественной среды.

Создатель проекта и генеральный директор «Агротехфарм» Илья Цигвинцев отметил: «Уникальность культивирования в автоматизированной установке АТФ заключается в полном отсутствии внешних угроз и максимальном снижении риска развития болезней у плодов».

«Это интересный проект, с широким спектром возможного применения, — прокомментировал очередное достижение компании генеральный директор технопарка Марат Нуриев, — по мере усиления тренда на экологическую чистоту продуктов значимость этого проекта будет только возрастать».

В числе прочих, в портфеле «Агротехфарм» — вертикальная ферма для выращивания всех видов зелени, овощей и ягод в «Аксеновском агропромышленном колледже», Башкирия. Данное сотрудничество реализовано в рамках проекта WorldSkills Russia «Молодые профессионалы».