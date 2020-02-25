ООО «ЭКО-ДРИМ» запустило производство подушек из мха, хвои и льноволокна в Новгородской области

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Социальная направленность

Мы помогаем ремесленникам и создаем рабочие места жителям деревень Новгородской области, где очень сложно найти работу.

Наш бренд был основана в 2019 году и миссия нашей компании — внести в жизнь современного человека больше гармонии с природой. Наши предки не знали многих «современных» болезней, во многом благодаря тому, что пользовались натуральными материалами в быту. Это и вдохновило нас на создание уникальной линейки наших продуктов.

Продукция

Мы занимаемся производством товаров из натуральных материалов с природным наполнителем из хвои, льна, мха — подушек (для детей и взрослых), матрасов (для детей и взрослых), валиков, бортиков в детские кроватки, гнёзд для детей, саше, подушек на стулья.

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Наша цель

— производство продукции для сна и отдыха

— производство товаров для развития детей из природных материалов

— производство товаров для всей семьи из природных материалов

Наши задачи

— сбор и обработка материалов по уникальной технологии, сохраняющей целебные свойства продукта

— использование природных ресурсов Новгородской области

Наша продукция особенно рекомендуется людям, живущим в мегаполисах, так как действует успокаивающе на нервную систему. Здоровый сон — залог здоровья, хорошего самочувствия, легкости и бодрости в течение всего дня. Аромат хвои, мха, льна, собранных и высушенных по уникальной технологии — эти дары и силу природы мы сохранили для вас в продукции SalutemE.

Сфера деятельности

— сбор и заготовка лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений.

— исследования и разработки, производство, продажи и маркетинг, а также импорт/экспорт готовых текстильных изделий и т. п.

Производственные площадки

Новгородский район города Старая Русса, Шимск, Валдай.

О бренде

Белкова Мария Викторовна CEO SalutemE, руководитель ООО «ЭКО-ДРИМ».

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С чего все это началось? Сейчас мы живем в техногенный век — автомобили, заводы, выхлопы, плохая экология, некачественные товары, причем как продуктовые, так и промышленные. И как следствие приобретаем большое количество болезней, в особенности это аллергия в различных ее прооявлениях. От этого страдаем и мы, и наши дети. А дети — это наше будущее. В связи с этим, мы решили разработать продукт, который бы не вызывал аллергии и был полностью натуральным. Треть жизни мы проводим во сне и от выбора постельных принадлежностей во многом зависит наше самочувствие. В изготовлении нашей продукции мы используем только натуральные материалы и наполнители — мох, хвоя и льняное волокно, — каждый из которых обладает антибактериальными свойствами. Еловые фитонциды уничтожают такие опасные бактерии, как стафилококки, кишечные палочки; ионизируют воздух, увеличивая его активность. Мох-сфагнум содержит особое лечебное вещество — сфагнол, которое обладает выраженным антисептическим и противогрибковым действием. Кремнезем (диоксид кремния), содержащийся во льне, подавляет рост бактерий, вызывающих брожение и гниение.

Кроме того, наши товары обладают приятным природным ароматом. Запах льна у многих ассоциируется с сеном, летом и деревней; хвоя и мох — с лесом, чистым воздухом, наполненным свежестью. Такие ароматы наполняют пространство, на подсознательном уровне дарят ощущение уюта и благотворно влияют на ваше здоровье и сон.