Добавить статью
Лого Сделано у нас
Авиация

Сертификационные испытания «Ансата Aurus Design» успешно завершились в начале февраля 2020 года

АнсатАнсат © rostec.ru

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех получил одобрение Росавиации на производство вертолетов «Ансат» с салоном повышенной комфортности в стилистике бренда Aurus. Это позволяет приступить к серийному выпуску и поставкам вертолета в данной модификации.

Сертификационные испытания «Ансата Aurus Design» успешно завершились в начале февраля 2020 года. В рамках испытаний оценивалась работоспособность оборудования, установленного в новом салоне вертолета, и электромагнитная совместимость с бортовым радиоэлектронным оборудованием.

Компоновка салона включает два кресла VIP-пассажиров и три кресла для сопровождающих лиц. Для повышения эргономики салона в ходе его разработки помимо компьютерного моделирования проводились тесты с участием людей с различными антропометрическими параметрами. Вертолет «Ансат» обладает самой большой кабиной в своем классе, что в сочетании с дизайнерскими решениями обеспечивает максимальный комфорт пассажиров.

«Ансат» — универсальная машина, которая хорошо зарекомендовала себя в разных сферах. Высокая надежность, простота обслуживания, небольшие габариты и просторный салон делают «Ансат» одним из лучших вертолетов для пассажирских перевозок. Изменение в сертификат, позволяющее начать серийное производство вертолета с VIP-салоном в стилистике бренда Aurus, открывает для этой машины новые перспективы", — отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

«В самое ближайшее время „Ансат Aurus Design“ обретет первого эксплуатанта, а интерес, проявленный к этому вертолету на авиасалоне МАКС, позволяет нам надеяться на новые заказы. Использование лучших отечественных технологий и материалов, внимание к деталям — это отличительные черты бренда Aurus, и мы с коллегами из ФГУП НАМИ постарались создать дизайн вертолета „Ансат“ в лучших традициях этого бренда. Вертолет обладает высокими летно-техническими характеристиками и обеспечивает бескомпромиссный уровень безопасности полета», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Дизайн-проект «Ансат Aurus Design» выполнен специалистами ФГУП НАМИ — ведущей российской научной организации в области развития автомобилестроения, разработчика и изготовителя линейки автомобилей класса люкс под брендом Aurus. Впервые «Ансат» в стилистике бренда Aurus был продемонстрирован на статической экспозиции холдинга «Вертолеты России» в рамках авиасалона МАКС-2019. Тогда машину производства КВЗ осмотрел Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Легкий многоцелевой вертолет «Ансат» спроектирован опытно-конструкторским бюро Казанского вертолетного завода. Машина оснащена двумя двигателями и может применяться для пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды и в качестве санитарного борта. Успешно завершены высокогорные испытания «Ансата», подтвердившие возможность его работы в горной местности на высотах до 3500 метров. Вертолет может применяться в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов Цельсия.

АнсатАнсат © avatars.mds.yandex.net

 © airtaxi.ru

АнсатАнсат © phototass3.cdnvideo.ru
Источник: https://rostec.ru/news/rostekh-goto...hat-postavki-vertoleta-ansat-aurus/

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Ансат , Аурус , Aurus , "Вертолёты России"
  • Vsemoguchij Vsemoguchij
    25.02.2015:49:47

     © phototass1.cdnvideo.ru

    Давно пора! Сколько можно кормить Запад       

    «Ансат» выпускается на мощностях Казанского вертолетного завода с 2013 года и представляет собой легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет. Построен по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом.

    Максимальная взлетная масса машины достигает 3,6 тонны, при этом «Ансат» может перевозить более 1,2 тонны полезного груза либо семь-восемь пассажиров. Отдача каждого мотора составляет 630 л. с., что позволяет вертолету разгоняться до максимальных 275 км/ч.

    В настоящее время российские операторы эксплуатируют более 80 вертолетов, в том числе 20 в медицинской конфигурации. Есть спрос и на мировом рынке винтокрылых машин. Уже имеется контракт на поставку 20 «Ансатов» в Китай. По словам главы «Вертолетов России», общий объем портфеля заказов на машину составляет порядка 100 единиц.

    Отредактировано: Vsemoguchij~16:02 25.02.20
    #1190102
    • Андрей Бусыгин Андрей Бусыгин
      25.02.2018:14:56

      Все хорошо, но хотелось бы ремоторизации на отечественные движки на базе ВК-800 В.

      Забавно, но даже в нашем всё Педивикии, равно как и на Уголке неба всячески маскируются установленные нынче PW-207K.

      #1190128
  • Нет аватара sergey k
    25.02.2016:12:38

    новость уже была https://sdelano...u/blogs/130346/

    Отредактировано: sergey k~18:15 25.02.20
    #1190107
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,