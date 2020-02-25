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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех получил одобрение Росавиации на производство вертолетов «Ансат» с салоном повышенной комфортности в стилистике бренда Aurus. Это позволяет приступить к серийному выпуску и поставкам вертолета в данной модификации.

Сертификационные испытания «Ансата Aurus Design» успешно завершились в начале февраля 2020 года. В рамках испытаний оценивалась работоспособность оборудования, установленного в новом салоне вертолета, и электромагнитная совместимость с бортовым радиоэлектронным оборудованием.

Компоновка салона включает два кресла VIP-пассажиров и три кресла для сопровождающих лиц. Для повышения эргономики салона в ходе его разработки помимо компьютерного моделирования проводились тесты с участием людей с различными антропометрическими параметрами. Вертолет «Ансат» обладает самой большой кабиной в своем классе, что в сочетании с дизайнерскими решениями обеспечивает максимальный комфорт пассажиров.

«Ансат» — универсальная машина, которая хорошо зарекомендовала себя в разных сферах. Высокая надежность, простота обслуживания, небольшие габариты и просторный салон делают «Ансат» одним из лучших вертолетов для пассажирских перевозок. Изменение в сертификат, позволяющее начать серийное производство вертолета с VIP-салоном в стилистике бренда Aurus, открывает для этой машины новые перспективы", — отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

«В самое ближайшее время „Ансат Aurus Design“ обретет первого эксплуатанта, а интерес, проявленный к этому вертолету на авиасалоне МАКС, позволяет нам надеяться на новые заказы. Использование лучших отечественных технологий и материалов, внимание к деталям — это отличительные черты бренда Aurus, и мы с коллегами из ФГУП НАМИ постарались создать дизайн вертолета „Ансат“ в лучших традициях этого бренда. Вертолет обладает высокими летно-техническими характеристиками и обеспечивает бескомпромиссный уровень безопасности полета», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Дизайн-проект «Ансат Aurus Design» выполнен специалистами ФГУП НАМИ — ведущей российской научной организации в области развития автомобилестроения, разработчика и изготовителя линейки автомобилей класса люкс под брендом Aurus. Впервые «Ансат» в стилистике бренда Aurus был продемонстрирован на статической экспозиции холдинга «Вертолеты России» в рамках авиасалона МАКС-2019. Тогда машину производства КВЗ осмотрел Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Легкий многоцелевой вертолет «Ансат» спроектирован опытно-конструкторским бюро Казанского вертолетного завода. Машина оснащена двумя двигателями и может применяться для пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды и в качестве санитарного борта. Успешно завершены высокогорные испытания «Ансата», подтвердившие возможность его работы в горной местности на высотах до 3500 метров. Вертолет может применяться в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов Цельсия.

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