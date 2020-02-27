Сделано в России: ПО для моделирования

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Компания «Нова-Инжиниринг" — резидент технопарка высоких технологий Свердловской области, при участии УрФУ и Уральских инженеров-металлургов выпустила на рынок собственное программное обеспечение „Bazis“ для задач моделирования процессов сварки и термической обработки.

Это первое российское ПО, позволяющее „предсказывать“ производственные дефекты до того, как в цехе начнут производить реальную конструкцию. Это уникальный CAE-пакет, составляющий конкуренцию таким гигантам как MSC SIMUFACT и Sysweld в области виртуальных технологических экспериментов. Для этого команда проекта из Екатеринбурга аккумулировала знания в области металловедения, сварки, термообработки, вычислительной математики и на практике создала цифровое решение для расчетов сложных технологических процессов.

Программное обеспечение уже попало в единый реестр программ для ЭВМ РФ (Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 20196114) и свободно продается на российском рынке. Корпорация Росатом уже начала внедрение ПО на своих предприятиях.

„Наша программа уже испытана и верифицирована на нескольких реальных индустриальных проектах, и мы получили высокую точность результатов реальных экспериментов с моделированием“ — рассказывает руководитель проекта Биленко Екатерина, — потенциал программы очень велик — как с точки зрения использования на промышленных предприятиях (как замена реальным дорогостоящим экспериментам „в железе“), так и в ВУЗах — для подготовки инженеров высокой квалификации, на плечи которых ляжет широкое использование компьютерных расчетов и моделирования изделий и отработки техпроцессов, перевод наших заводов на цифровые рельсы. Мы очень гордимся нашей разработкой. В 2020 году, после первых поставок ПО в России, планируем начать освоение зарубежных рынков».

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