Швабе выпустил на рынок прибор для микрохирургии глаза

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Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех выпустил на рынок офтальмологический аппарат для микрохирургических операций на переднем и заднем отделах глаза. Стоимость прибора под брендом «Зенит» существенно ниже зарубежных аналогов. Интерес к нему уже проявили ряд частных медицинских центров.

Комплекс ЛС-02-«Зенит» для микрохирургических операций разработан Красногорским заводом им. С.А. Зверева холдинга «Швабе». Новый прибор позволяет удалять патологические образования неинвазивным методом. В аппарате используется YAG-лазер (твердотельный), который оказывает воздействие импульсным излучением очень короткой длительности и высокой мощности. Такой метод лечения показан при различных видах катаракт и глауком, кистах радужной оболочки и других офтальмологических заболеваниях.

«Под легендарным брендом „Зенит“ создано современное и надежное решение для офтальмологической хирургии. Потребность в этой технике на рынке очень высока: по статистике у каждого седьмого жителя страны диагностированы различные болезни глаз. Комплекс на 80% изготовлен из отечественных компонентов, его цена составит 1,2 млн рублей — это примерно в два раза дешевле японского аналога», — рассказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

В числе других достоинств аппарата — сверхвысокая точность, компактные размеры и небольшой вес. Для удобства хирургов аппарат оснащен мощной системой освещения и оптикой, обеспечивающей высокое качество изображения.

Установку ЛС-02-«Зенит» уже опробовали в работе врачи Тамбовского филиала Национального медицинского исследовательского центра «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России. С помощью комплекса проведено более 50 хирургических операций. В настоящее время аппарат тестируют специалисты Красногорской городской больницы № 1.