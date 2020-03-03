Компания «ПОСТЭКС» из Свердловской области создала линию для пищевого производства в Смоленске

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Компания «ПОСТЭКС" — резидент технопарка высоких технологий нашла уникальное решение для пищевого производства в Смоленске. Новая автоматизированная линия для фасовки хлебцев на одном из предприятий Смоленска уже готова и вскоре будет установлена в цехе заказчика.

Генеральный директор «ПОСТЭКС» Иван Постников рассказал о сложностях поставленной задачи: «Задание состояло в обеспечении автоматического разделения стопок готового продукта (стопка хлебцев, уложенных друг на друга в 16 слоев) после модуля резки для подачи на подающий конвейер горизонтальной упаковочной машины со скоростью (производительностью) до 100 стопок продукта в минуту. Задача была непростая, и конкурировать приходилось с крупными зарубежными производителями. Нашим преимуществом стало то, что мы подстроились под существующие производственные процессы, за счет чего наше решение в разы выгоднее по цене, чем предложили европейские производители».

По словам разработчиков, ранее этот этап производства на 100% обеспечивался ручным трудом персонала, серьезно снижал производительность линии и полностью зависел от человеческого фактора.

© www.uralhitech.ru

Решение «ПОСТЭКС» соответствует всем требованиям заказчика, к примеру, все поверхности линии, контактирующие с продуктом, и транспортерные ленты изготовлены из материалов, допущенных к использованию в пищевой промышленности, конструкция линии обеспечивает доступность конструктивных элементов, контактирующих с продуктом, для производства чистки. Разработка на 60% выполнена из российских комплектующих.

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Иван Постников уточнил: «Мы являемся современной инновационной инжиниринговой компанией, мы разрабатываем, проектируем, тестируем, собираем и вводим в эксплуатацию оборудование и комплексные системы для формирования любых гофрокоробов, укладки любого продукта в гофрокороб, заклейки заполненного короба и укладки коробов на паллет, а так-же мы решаем и другие задачи по автоматизации процессов связанных с конечным циклом производств, для увеличения эффективности и производительности труда. Мы серийно выпускаем несколько видов формирователей и заклейщиков для гофрокоробов».

Генеральный директор технопарка Марат Нуриев отметил: «"ПОСТЭКС" — наш уже твердо стоящий на ногах резидент, его вклад в автоматизацию многих производств в нашем регионе и, соответственно, повышение производительности труда, неоценим. Мы знаем, что «ПОСТЭКС» заключил контракт вместе с партнерами с одним их предприятий Пепси-Кола, желаем успехов и готовы оказать все виды поддержки».

«Технопарк создает все новые виды сервисов, полезных для развития проектов наших резидентов, — дополнил первый заместитель гендиректора технопарка Сергей Демаков, — это доступ к оборудованию хакспейса, юридическое и бухгалтерское сопровождение, содействие в решении вопросов для обеспечения ускоренного продвижения на рынки и монетизации разработки. Проект «ПОСТЭКС» показывает хорошие темпы развития, уверен, в ближайшем будущем он перейдет уже на новый этап своего функционирования».

Компания ПОСТЭКС это ПОСТавщик — ЭКСперт в разработке и производстве оборудования для автоматизации конечного цикла производства связанного с групповой упаковкой в короба и укладкой коробов на паллет.

Компания «ПОСТЭКС» является резидентом технопарка высоких технологий Свердловской области с 2017 года. За это время налажено сотрудничество с такими предприятиями, как «Макфа», «Сладиал», «Русагро», «МЕЛКОМ» и многие другими.