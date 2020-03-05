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Детские сады и школы

В Евпатории появилась новая школа на 825 мест

©Видео с youtube.com

Современная, большая и красивая. В Евпатории появилась новая школа на 825 мест. Она закроет потребность в учебных местах нового микрорайона и ближайших кварталов.

http://crimea24...ola-na-825-mest

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Yo8u5SpIclY

Евпатория, школа
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