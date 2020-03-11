Бронеавтомобиль «ВПК-Урал» впервые поставили за рубеж

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Новый российский многоцелевой бронеавтомобиль «ВПК-Урал», который еще проходит предварительные испытания, впервые поставлен зарубежному заказчику, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий.

«Машина проходит предварительные испытания, более того — мы одну машину уже продали за рубеж. По требованию заказчика мы сделали ее чуть поменьше — с экипажем восемь человек», — сказал он.

Красовицкий отметил, что «ВПК-Урал» во многом унифицирована с другой разработкой компании — бронеавтомобилем «Атлет» (дальнейшее развитие многоцелевых бронированных машин 4×4), при этом «ВПК-Урал» дешевле этой перспективной модели.

«Очень большое внимание было уделено унификации. Если вы посмотрите на „Атлет“ и „ВПК-Урал“, то вы увидите, что переднюю дверь и заднюю можно поменять местами, также можно поменять лобовые окна — левое с правым. Все окна, которые стоят в бортах и дверях — они взаимозаменяемы. Более того, двери с „Атлета“ можно переставить на „ВПК-Урал“, причем все», — сказал собеседник агентства.

Автомобиль весом 14,5 тонны рассчитан на 12 человек. Машина оснащена отечественным турбодизелем ЯМЗ-536, развивающим мощность 360 лошадиных сил. «ВПК-Урал» способен разгоняться до ста километров в час. Противоминная защита этого автомобиля может противостоять взрывному устройству, эквивалентному шести килограммам тротила.