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Производство

Томский электроламповый завод открыл первое в России производство светодиодных нитей.

Томский электроламповый завод приступил к производству светодиодных нитей (filament). Этот шаг в истории завода стал настоящим прорывом в светотехнической области России, так как это первый и на сегодняшний день единственный в России участок по производству светодиодных нитей. Теперь на заводе контролируют процесс создания светодиодной филаментной лампочки от начала и до конца!

Данный проект реализован Томским электроламповым заводом (торговые марки — LEADlight и ЛАМПОЧКА ТОМИЧА) совместно с Томским университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).Технология проекта разработана в результате научных исследований и экспериментальных работ по созданию передовых технологий и интеллектуального производства электронной компонентной базы и энергоэффективных световых устройств при финансовой поддержке Минобрнауки России в целях реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

Cветодиодные нити (filament) в ТомскеCветодиодные нити (filament) в Томске © sun9-48.userapi.com

Реализация проекта происходила в два этапа.

Первый этап заключался в создании уникальной роботизированной линии по производству светодиодных нитевидных (filament) ламп. Данная часть проекта была завершена в ноябре 2019 года (подробнее о событии https://vk.com/leadlight.group?w=wall-96767331_372).

Второй этап заключался в создании участка по изготовлению самих светодиодных нитей с полным технологическим циклом от нанесения кристаллов на подложку до покрытия их люминофором. Такое производство является абсолютно уникальным для России. Поэтому светодиодные нити будут использованы как для производства ЛАМПОЧКИ ТОМИЧА, так и для продажи другим предприятиям, что позволит обеспечить рынок страны качественным отечественным продуктом, отличающим его от китайских аналогов высокими техническими характеристиками.

Светодиодные нити и лампочки, на их основе — это современный, абсолютно экологичный продукт, который не только безвреден для здоровья (в отличие от низкокачественных аналогов), но еще и благотворно влияет на психоэмоциональное состояние человека, повышает работоспособность и улучшает настроение. Благодаря собственному производству полного цикла, появились неограниченные перспективы по расширению ассортиментной матрицы продуктов бренда LEADlight.

Второй этап завершен в феврале 2020 года. В честь его завершения 24 марта состоится торжественное открытие участка полного цикла по производству светодиодных нитей!
Источник: https://vk.com/leadlight.group?w=wall-96767331_459

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  • DKerr DKerr
    11.03.2015:54:07

    Новости +, но насчет первого в России — сильно погорячились, вот статья где-то 7 летней давности насколько я могу понять

    https://le-diod...iodov-v-rossii/

    Светодиодная отрасль развивается семимильными шагами. Производство светодиодов, несмотря на отставание наших технологий по сравнению с европейскими и американскими, тем не менее, имеет место и в России.

    Производство светодиодов у нас представлено в основном в двух возможных вариантах:

    полный цикл, включающий выращивание кристаллов в эпитаксиальных реакторах;

    изготовление светодиодов из импортного сырья (чипов) путем корпусирования, нанесения люминофоров и пр.

    Россия сильно отстает в развитии данной отрасли производства от Европы и юго-восточной Азии, поэтому компании с полным циклом можно пересчитать по пальцам.

    Предприятие ЗАО «Оптоган» создано при инвестициях ГК «Роснано», ФГ «Онэксим и ОАО «РИК» в 2009 году, однако история «Оптоган» начинает свой отсчет с 2004 года, когда ученики нобелевского лауреата Жореса Алферова организовали в финляндии компанию OptoGaN Oy. Название компании состоит из двух частей — Opto (приставка не требующая пояснения) и GaN — нитрид галлия, полупроводниковый материал лежащий в основе светодиодов.

    Производство кристаллов первоначально было размещено за рубежом, в Германии, однако уже в 2010 году новый завод под Санкт-Петербургом общей площадью 15 500м2 принимала Россия.

    На заводе организовано производство светодиодов различной мощности в том числе, изготавливаемых по технологии Chip-On-Board.

    В 2011 году Россия увидела первую светодиодную лампочку от «Оптоган», которая тут же поступила в широкую продажу через сеть «Эльдорадо».

    В 2012 году «Оптоган» и «Philips» создают совместное предприятие по разработке световых решений.

    На сегодняшний день в серийном производстве светодиодов достигнута эффективность 160 лм/вт.

    Отредактировано: DKerr~15:58 11.03.20
    #1191767
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