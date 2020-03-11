Томский электроламповый завод открыл первое в России производство светодиодных нитей.

Томский электроламповый завод приступил к производству светодиодных нитей (filament). Этот шаг в истории завода стал настоящим прорывом в светотехнической области России, так как это первый и на сегодняшний день единственный в России участок по производству светодиодных нитей. Теперь на заводе контролируют процесс создания светодиодной филаментной лампочки от начала и до конца!

Данный проект реализован Томским электроламповым заводом (торговые марки — LEADlight и ЛАМПОЧКА ТОМИЧА) совместно с Томским университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).Технология проекта разработана в результате научных исследований и экспериментальных работ по созданию передовых технологий и интеллектуального производства электронной компонентной базы и энергоэффективных световых устройств при финансовой поддержке Минобрнауки России в целях реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

Cветодиодные нити (filament) в Томске © sun9-48.userapi.com

Реализация проекта происходила в два этапа.

Первый этап заключался в создании уникальной роботизированной линии по производству светодиодных нитевидных (filament) ламп. Данная часть проекта была завершена в ноябре 2019 года (подробнее о событии https://vk.com/leadlight.group?w=wall-96767331_372).

Второй этап заключался в создании участка по изготовлению самих светодиодных нитей с полным технологическим циклом от нанесения кристаллов на подложку до покрытия их люминофором. Такое производство является абсолютно уникальным для России. Поэтому светодиодные нити будут использованы как для производства ЛАМПОЧКИ ТОМИЧА, так и для продажи другим предприятиям, что позволит обеспечить рынок страны качественным отечественным продуктом, отличающим его от китайских аналогов высокими техническими характеристиками.

Светодиодные нити и лампочки, на их основе — это современный, абсолютно экологичный продукт, который не только безвреден для здоровья (в отличие от низкокачественных аналогов), но еще и благотворно влияет на психоэмоциональное состояние человека, повышает работоспособность и улучшает настроение. Благодаря собственному производству полного цикла, появились неограниченные перспективы по расширению ассортиментной матрицы продуктов бренда LEADlight.

Второй этап завершен в феврале 2020 года. В честь его завершения 24 марта состоится торжественное открытие участка полного цикла по производству светодиодных нитей!