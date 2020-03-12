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Блог компании COMMENG™ ⇒ Производство

Монтажная панель для рейки DIN — серийный выпуск

ООО «Комменж» приступило к серийному выпуску монтажной панели Commeng DR MP (DIN rail mounting plate), предназначенной для установки на рейку DIN корпусов и блоков электротехнического оборудования.

Конструкция и используемые материалы обеспечивают удобство монтажа и демонтажа, высокую весовую нагрузку, возможность применения в широком диапазоне температур.

Все детали изготовлены на предприятиях Санкт-Петербурга.

 © commeng.ru

Кроме использования в оборудовании COMMENG панель предлагается потребителям в России и других странах таможенного союза.

На базе панели предполагается выпустить целую серию устройств для заземления экранов и брони кабеля с целью обеспечения ЭМС в технических системах. Ранее подобные устройства с креплением на рейку DIN в России не выпускались, и импортировались, в основном из Германии.

Конструкция выполнена из листовой стали методом лазерной резки и штамповки стального листа. Механизм крепления состоит из витой пружины, надетой на ось (полупустотелую заклепку, установленную в штампованной детали), концы пружины закреплены. Особенность конструкции состоит в том, что пружина кручения одновременно выполняет роль защелки, фиксирующей панель на рейке DIN.

Использована сталь различных марок и гальваническое покрытие цинком.

Кроме стальной монтажной панели Commeng DR MP нами с 2017 г. серийно выпускается монтажное основание для рейки DIN Commeng DR MH (DIN rail mounting holder), выполненное из пластика, см. запись в блоге.
Источник: https://commeng.ru

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  • Нет аватара DTerentev
    12.03.2016:23:49

    Устройство простое, но определенные проблемы пришлось решать. Лазерную резку и штамповку нашли быстро. Пружины делаем не первый раз, принесли нашим поставщикам чертеж и согнутую из проволоки деталь — этого было достаточно, чтобы подготовить полный комплект документации и изготовить пружину. Проблема была с полупустотелой заклепкой — выбирали из ряда по ГОСТ, но никто их не делает. Нашелся производитель, который согласился сделать 2000 шт по нормальной цене, будем теперь с ним и по другому крепежу работать.

    Если нет возможности без проблем купить или заказать простую деталь, типа заклепки, то нет и производства.

    Уверен, что кому-то очень кстати придется наша монтажная панель, так же как и нам эта заклепка.

    #1191918
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