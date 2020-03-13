На Воронежском авиазаводе перешли к активной фазе производства Ил-114-300
Сборка агрегатов для регионального пассажирского самолета Ил-114-300 вошла в активную фазу на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ВАСО). Об этом сообщила пресс-служба завода в четверг, 12 марта.
На предприятии ведут сборку хвостового оперения — киля, стабилизаторов, руля направления и рулей высоты. На март 2020 года наметили закладку нижних панелей и переднего лонжерона в стапель общей сборки консолей крыла и завершение сборки заднего лонжерона.
Одновременно готовят производство механизации крыла (речь идет о совокупности устройств на крыле самолета). С вводом в строй стапелей сразу приступят к ее сборке.
Финальную сборку первого серийного самолета Ил-114-300 проведут на авиазаводе в городе Луховицы Московской области. В 2019 году воронежские авиастроители отправили в Луховицы центральную часть крыла (центроплан) новой машины.
Всего в Воронеже изготовят 42% будущего самолета.
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13.03.2017:05:51