По автомобильному мосту через Северский Донец в Каменске-Шахтинском открыто движение

© donland.ru

30 декабря 2019 года по автомобильному мосту через Северский Донец в Каменске-Шахтинском (Ростовская область) открыто движение.

Новый автопереезд длиной около двух километров через реку Северский Донец соединил город Каменск-Шахтинский и населенные пункты Каменского района.

На возведение сооружения потребовалось чуть больше года и более 1,3 млрд рублей. Теперь время в пути от отдалённых микрорайонов и близлежащих хуторов до Каменска-Шахтинского сократится вдвое.

В 2009 году из-за аварийного состояния исторический мост был закрыт, что создало большие неудобства жителям.

На реализацию проекта после разработки проектно-сметной документации были выделены в 2018 году из бюджета области.

Новый современный мост с освещением, пешеходными тротуарами, двумя полосами движения на шесть метров шире прежнего. Его центральный пролет шириной 45 метров — подъёмный. Это позволит проходить по реке даже крупногабаритным судам.

© donland.ru