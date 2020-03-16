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Видеоблог

Полёт «Ориона»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ScobhmDDz60

Первый российский ударный дрон класса MALE показали на видео. YouTube-канал LA MAGRA продемонстрировал процесс изготовления и тестирования российского разведывательно-ударного беспилотника «Орион».

Работы по созданию «Ориона» проходят в рамках программы «Иноходец». В 2011 году компания «Кронштадт» (ранее известная как «Транзас») подписала контракт с Минобороны РФ на разработку средневысотного беспилотного летательного аппарата массой 1 т с большой продолжительностью полёта.

Беспилотник «Орион» имеет взлётную массу около 1,2 т и может нести до 300 кг полезной нагрузки. По предварительным оценкам, аппарат сможет совершать полёты продолжительностью свыше 24 часов на высоте более 8 км.

https://vpk.nam...et_oriona.html\

Источник: https://www.youtube.com/watch?time_...ue=2&v=ScobhmDDz60&feature=emb_logo

БПЛА "Орион", "Кронштадт"
  • Badassgoliath Badassgoliath
    16.03.2008:21:39

    Первый российский ударный дрон класса MALE показали на видео

    Правда за месяцы до этого его показывали в «Военной приёмке», выпуск «Беспилотники-тяжеловесы».

    YouTube-канал LA MAGRA

    Мне попадались видео с этого канала. Я так же внимательно смотрю выпуски «Военной приёмки» и других аналогичных программ, типа «Часовой» с Первого канала (если их внимательно смотреть и анализировать, то можно извлечь полезную информацию). И вот что я скажу: этот самый la magra (что бы это ни значило) просто делает нарезки видео из этих передач, потому что я элементарно узнаю многие (если не все) кадры. Триколор в правом верхнем углу просто закрывает логотип канала.

    #1192168
  • pticekrolik pticekrolik
    16.03.2008:37:46

    Нет ли тут опасности в том, что «Транзас» с некоторых пор не российская фирма?

    Ну как беспилотник внезапно начнет долбить по своим?

    #1192170
    • Татьяна Постоенко Татьяна Постоенко
      16.03.2010:19:02

      Сегодняшняя фирма «Трансзас» уже не имеет никакого отношения к выделившейся из ее недр группе «Кронштадт». Которая в конце 2015 года была продана Сергеем Генераловым структурам ОАО АФК «Система» за 4,8 млрд рублей.

      «Трансзас» теперь занимается программным обеспечением для морской отрасли. А после практически банкротства самой «Вяртсиля» многие эксперты указывают, что сама она осталась на плаву благодаря продаже большого количества своих акций неназванной российской организации. А что бы в самой фирме не забывали что по чем — в октябре 19 года на них плотно и демонстративно наехало ФСБ. И установило свои правила.

      #1192179
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