Полёт «Ориона»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ScobhmDDz60

Первый российский ударный дрон класса MALE показали на видео. YouTube-канал LA MAGRA продемонстрировал процесс изготовления и тестирования российского разведывательно-ударного беспилотника «Орион».

Работы по созданию «Ориона» проходят в рамках программы «Иноходец». В 2011 году компания «Кронштадт» (ранее известная как «Транзас») подписала контракт с Минобороны РФ на разработку средневысотного беспилотного летательного аппарата массой 1 т с большой продолжительностью полёта.

Беспилотник «Орион» имеет взлётную массу около 1,2 т и может нести до 300 кг полезной нагрузки. По предварительным оценкам, аппарат сможет совершать полёты продолжительностью свыше 24 часов на высоте более 8 км.

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