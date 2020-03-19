Освоено производство Калибровочного Горячего Каландра
В 2018 — 2019 г., специалисты ОКБ Русский Инжиниринг разработали, изготовили, смонтировали и запустили:
Калибровочный Горячий каландровый узел для производства композиционных материалов
Калибровочные каландровые узлы применяются для изготовления композиционных материалов (препрегов), для нанесения горячей печати на текстильные изделия, при Ламинировании бумаги, ткани, сото-блоков и пр. при изготовлении бумаги и прочих материалов.
Состав и устройство Калибровочного Горячего каландрового узла:
- Калибровочные хромированные валы с масляным нагревом до 150 градусов Цельсия.
- Сервоприводы с ШВП для установки фиксированного зазора между валами с точностью 0,001мм.
- Ёмкость нагревательная с масляным ТЭН Взрывозащищённого исполнения.
- Циркуляционный насос.
- Распределительный коллектор с задвижками, для регулировки распределения потока масла между валами.
- Датчик температуры жидкостный.
- Цепной синхронизированный привод валов.
- Пневматический натяжной ролик (звёздочка).
- Ротационные соединительные головки подачи масла на калибровочные валы.
- АСУ ТПП, электро-шкаф и экран оператора с контролем процесса.