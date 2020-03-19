Освоено производство Калибровочного Горячего Каландра

В 2018 — 2019 г., специалисты ОКБ Русский Инжиниринг разработали, изготовили, смонтировали и запустили:

Калибровочный Горячий каландровый узел для производства композиционных материалов

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Калибровочные каландровые узлы применяются для изготовления композиционных материалов (препрегов), для нанесения горячей печати на текстильные изделия, при Ламинировании бумаги, ткани, сото-блоков и пр. при изготовлении бумаги и прочих материалов.

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Состав и устройство Калибровочного Горячего каландрового узла: