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Освоено производство Калибровочного Горячего Каландра

В 2018 — 2019 г., специалисты ОКБ Русский Инжиниринг разработали, изготовили, смонтировали и запустили:

Калибровочный Горячий каландровый узел для производства композиционных материалов

 © russianengineering.ru

Калибровочные каландровые узлы применяются для изготовления композиционных материалов (препрегов), для нанесения горячей печати на текстильные изделия, при Ламинировании бумаги, ткани, сото-блоков и пр. при изготовлении бумаги и прочих материалов.

 © russianengineering.ru

Состав и устройство Калибровочного Горячего каландрового узла:

  1. Калибровочные хромированные валы с масляным нагревом до 150 градусов Цельсия.
  2. Сервоприводы с ШВП для установки фиксированного зазора между валами с точностью 0,001мм.
  3. Ёмкость нагревательная с масляным ТЭН Взрывозащищённого исполнения.
  4. Циркуляционный насос.
  5. Распределительный коллектор с задвижками, для регулировки распределения потока масла между валами.
  6. Датчик температуры жидкостный.
  7. Цепной синхронизированный привод валов.
  8. Пневматический натяжной ролик (звёздочка).
  9. Ротационные соединительные головки подачи масла на калибровочные валы.
  10. АСУ ТПП, электро-шкаф и экран оператора с контролем процесса.

Источник: http://russianengineering.ru/projec...2019-g-kalandr-termo-statirovannyy/

Калибровочный узел, Горячий каландр, термостат масляный, взрывозащищённого исполнения
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