Один из самых мощных в классе портальных кранов «Витязь» монтируется в ОАО «Владморрыбпорт»

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В рамках программы по увеличению производственных мощностей на территории ОАО «Владморрыбпорт» ведется монтаж портального крана «Витязь» производства ЗАО «СММ», который полностью соответствует специфике грузопотока, обрабатываемого на контейнерном терминале. Ориентировочный срок ввода крана в эксплуатацию — 2 кв. 2020 года.

На сегодняшний день поставляемый портальный кран «Витязь» является одним из самых мощных в своем классе и относится к последнему поколению перегрузочной техники. Максимальная грузоподъемность крана в крюковом режиме — 63 т, в грейферном режиме — 32 т.

Реализуемый грузовой момент крана составляет 2300 тм. Увеличение высоты подъема в крюковом режиме до 40 м и грузоподъемности до 50 т на вылете 45 м позволяют эксплуатировать кран для погрузочно-разгрузочных работ на судах-контейнеровозах вместимостью до 5000 TEU.

Как сообщили в пресс-службе предприятия-заказчика, поставка портального крана «Витязь» увеличит интенсивность перевалки контейнерных грузов и позволит порту принимать суда повышенной грузовместимости.