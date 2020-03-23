«Технодинамика» разработала российскую авариестойкую топливную систему для вертолетов

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Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех разработал первую в России авариестойкую топливную систему (АСТС) для вертолетной техники. Разработка предотвращает утечки топлива из топливной системы вертолета при жесткой посадке и минимизирует риск возгорания воздушного судна. Первым вертолетом, который получит новую систему, станет Ка-226Т. Впоследствии разработка может быть применена и в составе других военных и гражданских вертолетов.

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех до конца 2020 года передаст производителю вертолетов Ка-226Т опытный образец авариестойкой топливной системы для испытаний в составе машины. В настоящее время специалистами АО «Технодинамика» совместно с АО «ОКБ „Кристалл“ разрабатывается рабочая конструкторская документация на АСТС для вертолета Ка-226Тстендовая база для проведения испытаний топливной системы.Авариестойкая топливная система предотвращает утечку топлива при жесткой посадке вертолета. В системе применяются мягкие топливные баки, которые при аварийной посадке сохраняют целостность. Для обеспечения герметичности при разрушении трубопроводов и агрегатов были разработаны и испытаны авариестойкие клапаны и фитинги. Данные агрегаты содержат в своей конструкции слабое звено, которое разрушается при определенных расчетных нагрузках, снимая тем самым нагрузку с конструкции трубопроводов и стенок баков, и предотвращая вытекание топлива."Работоспособность образцов авариестойкой топливной системы подтверждена испытаниями на сброс с высоты 15,2 метра.

Конструкция баков выдержала испытания без утечек, — подчеркнул генеральный директор холдинга „Технодинамика“, куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков. -Авариестойкая топливная система может применяться как на военных, так и гражданских вертолетах, таких как Ка-62, Ансат, Ми-171А3, „Минога“. Уверен, что разработки „Технодинамика“ позволят снизить зависимость отечественной авиационной промышленности от поставок импортных комплектующих топливных систем и вывести отечественное вертолетостроение на мировой конкурентный уровень».Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т — разработка предприятия «Камов» (входит в «Вертолеты России»). Он построен по соосной схеме несущих винтов и отличается превосходной управляемостью и энерговооруженностью. Ка-226Т оснащен современным пилотажно-навигационным оборудованием. Вертолет может легко маневрировать в условиях плотной городской высотной застройки и в горах. Отсутствие рулевого винта и компактные габариты позволяют использовать посадочные площадки небольшого размера. Ка-226Т имеет низкий уровень шума и соответствует самым современным требованиям экологичности. Обладает сменным транспортным модулем, что позволяет в короткий срок изменять функциональное назначение вертолета.