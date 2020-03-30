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Авиация

В России началось серийное производство двигателей ПД-14 для лайнеров МС-21

 © ria.ru

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В России стартовало серийное производство двигателей ПД-14 для среднемагистрального лайнера МС-21, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко." В январе 2020 года на Иркутский авиазавод уже поставлены первые изделия для установки на новейший российский самолет МС-21″, — уточнил он.

 © ria.ru

ПД-14 — первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, разработанный с учетом международных норм и требований. Двигатель тягой 14 тонн создавался с применением новейших технологий и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики и высокий уровень экологичности.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год, запуск серийного производства — на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет «Аэрофлот».

 © ria.ru
Источник: https://ria.ru/20200330/1569332215....Dvo1hx7CC8W9Rp28EfI7YpIRHVxo2uXGZAA

ПД-14, МС-21, Авиация
  • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
    30.03.2022:24:05

    Вот ура, так ура!

    #1193846
  • Комментарий удален
  • Олег Усачёв Олег Усачёв
    30.03.2023:04:57

    Не пойму, почему эта новость удаляется? О запуске серийного производства я больше новости не видел. А то, что было ранее лишь о доставке нескольких двигателей на Иркутский авиазавод.

    #1193851
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