В России началось серийное производство двигателей ПД-14 для лайнеров МС-21
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В России стартовало серийное производство двигателей ПД-14 для среднемагистрального лайнера МС-21, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко." В январе 2020 года на Иркутский авиазавод уже поставлены первые изделия для установки на новейший российский самолет МС-21″, — уточнил он.
ПД-14 — первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, разработанный с учетом международных норм и требований. Двигатель тягой 14 тонн создавался с применением новейших технологий и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики и высокий уровень экологичности.
МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год, запуск серийного производства — на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет «Аэрофлот».
Читайте также...
- Минпромторг РФ объявил тендер на доработку двигателя ПД-14
- Создание ПД-14 завершено. Двигатель получил сертификат типа.
- Минпромторг: Что предлагает отечественная промышленность региональной авиации
30.03.2022:24:05
30.03.2023:04:57