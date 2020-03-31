УЗТМ изготовил инновационную дробильную установку для предприятия Северстали

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Уникальная дробилка КМД 3000/800 мощностью 800 кВт введена в промышленную эксплуатацию на АО «Карельский окатыш». В машине реализована инновационная гидропневматическая система для форсированного режима дробления и защиты узлов от перегруза при попадании недробимого материала.

Дробилка класса КМД с производительностью 800 т\ч- инновационная разработка конструкторов УЗТМ. По словам главного конструктора ДРО ПАО «Уралмашзавод» Виталия Фурина, для машин такого класса это высочайший уровень производительности. Чтобы обеспечить заявленные параметры, был полностью пересмотрен конструктив дробильной установки: при проектировании КМД-3000/800 реализована концепция создания усилий дробления за счет гидравлики, а защита от перегрузок — пневматикой. «Дробилка прошла испытания под нагрузкой — плановая производительность получена», — отметил Виталий Фурин.

Инновационное конструкторское решение максимально сократит нагрузку на металлоконструкции, обеспечит равномерность и управляемость увеличенного усилия (1200 т). Все это позволяет, не повышая массу и размеры установки, добиться значительного роста ее производительности. Дробилка оснащена восемнадцатью гидропневмоблоками, изготовленными по заказу и чертежам Уралмашзавода ведущим немецким производителем этого вида оборудования.

Кроме гидропневматики, КМД 3000/800 обеспечена комплектом интеллектуальных систем и гидроприводов. Принципиально улучшены и все базовые детали — увеличены их прочностные свойства. «КМД 3000/800 — принципиально новый качественный уровень в производстве отечественного дробильного оборудования», — говорит Виталий Фурин.

КМД 3000/800 — вторая дробилка, изготовленная для Карельского окатыша в рамках комплексной поставки дробильного оборудования. Согласно заключенным контрактам, в 2019-2020 годах Уралмашзавод поставит заказчику комплект из пяти установок для дробильного передела (две конусные дробилки мелкого дробления, две среднего и одну крупного), который должен обеспечить реализацию планов заказчика по росту производительности.

В ноябре на комбинате введена в эксплуатацию первая дробилка из комплекта — ККД-1500/180М, в которой также реализованы новые конструкторские решения: увеличена частота качаний дробящего конуса; спроектированы и изготовлены специальные камеры дробления; использованы новые рифленые брони, позволяющие машине работать на малых щелях от 155 мм и быстрее разрушать крупные куски породы, а также впервые применен двигатель 630 кВт. В конце марта начнется монтаж второй КМД 3000\800, еще две машины будут поставлены в первой половине 2020 года.

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