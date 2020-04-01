Современный птицеводческий комплекс открыли в Удмуртии

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В деревне Сизяшур Малопургинского района Удмуртии 25 февраля открыли современный птицеводческий комплекс, где будут выращивать птицу в экологически чистых условиях. Производственная мощность комплекса составляет 1 800 т мяса в год в живом весе, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Инвестиционный проект реализуют предприниматели из Удмуртии и Саратовской области, в него уже вложено 35 млн рублей собственных средств.

Под содержание птицы переоборудованы неиспользуемые помещения молочно-товарной фермы, ранее принадлежащие разорившемуся совхозу «Радист». Все процессы содержания птицы автоматизированы: кормлением, поением птицы управляет компьютерная программа. В конце текущей недели из Челябинска прибудет первая партия бройлерных цыплят в месячном возрасте, 22 тыс. голов, их поселят в первом корпусе. В целом четыре птичника рассчитаны на единовременное содержание 121 тыс. голов бройлеров. В комплексе открыли уже 80 новых рабочих мест.

Для производства конечной продукции птицеводства в ближайшее время планируется построить цеха убоя и переработки.

— Мы планируем занять и другой сегмент рынка — это халяльная и органическая продукция, а также ростер (крупный бройлер — ред.), — прокомментировал директор агрофирмы «Феникс» Федор Коркин.

Большая часть готовой продукции, произведенной в экологически чистых условиях, будет поставляться в Москву. Также заключены договоры поставки с местными торговыми сетями.

По словам руководства комплекса, экологически чистые цыплята будут весить 4-5 кг. В дальнейшем руководители нового производственного комплекса планируют развивать еще одно направление — обеспечение населения здоровым молодняком птицы для разведения кур в своих личных подсобных хозяйствах.