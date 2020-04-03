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Севмаш освоил производство подшипников для резервных движителей атомных подводных крейсеров. В арсенале предприятия также создание большого числа подшипников для валопроводов кораблей и судов.

На предприятии ведется изготовление и сборка упорно-опорных подшипников резервных движителей подводных кораблей. Здесь применяются новые материалы, которые позволяют двигательному комплексу работать на больших оборотах в агрессивных условиях морской среды. Изделие имеет длительный срок службы и уже установлено на двух подводных кораблях.

Севмаш также является единственным производителем подшипников для валопроводов кораблей и судов в северо-западном регионе России. Многие из этих изделий — разработка специалистов предприятия. Освоено производство подшипников на основе полимеров с применением графитосодержащих материалов, имеется участок наплавки классического изностойкого баббита. Опорно-упорные и опорные подшипники Севмаша устанавливаются на атомные подводные лодки и другие корабли, на гражданские суда, экспортируются в другие страны и позволяют предприятию получать прибыль.