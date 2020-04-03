Под Воронежем заложили абрикосовый Сад памяти к 75-летию Победы

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В Новоусманском районе Воронежской области заложили новый абрикосовый сад в честь воинов, сражавшихся и погибших в годы Великой Отечественной войны.

Заложенный здесь Сад Памяти будут состоять не только из фруктовых деревьев — по периметру добровольцы высадили также березы и акации. Всего на отведенной под посадку территории появилось более 20 тыс. саженцев новых растений.

Сама инициатива высадить на территории всей страны 27 млн деревьев, воздав почести каждому погибшему в Великой Отечественной войне, принадлежит Всероссийскому добровольческому движению «Волонтеры Победы» и Фонду памяти полководцев Победы. Сады Памяти постепенно появляются в каждом из 85 регионов страны.

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