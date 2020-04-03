Под Воронежем заложили абрикосовый Сад памяти к 75-летию Победы
В Новоусманском районе Воронежской области заложили новый абрикосовый сад в честь воинов, сражавшихся и погибших в годы Великой Отечественной войны.
Заложенный здесь Сад Памяти будут состоять не только из фруктовых деревьев — по периметру добровольцы высадили также березы и акации. Всего на отведенной под посадку территории появилось более 20 тыс. саженцев новых растений.
Сама инициатива высадить на территории всей страны 27 млн деревьев, воздав почести каждому погибшему в Великой Отечественной войне, принадлежит Всероссийскому добровольческому движению «Волонтеры Победы» и Фонду памяти полководцев Победы. Сады Памяти постепенно появляются в каждом из 85 регионов страны.
Источник: http://obozvrn.ru/archives/95630
Читайте также...
- Воронежская плодово-ягодная компания запускает фруктохранилище на 6000 тонн
- Закладка 100 гектаров новых садов началась в Хасавюртовском районе Дагестана
- В Ставропольском крае начата закладка суперинтенсивных садов
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!