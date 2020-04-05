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В линейке продукции компании «Лазерные компоненты» появился новый тепловизионный комплекс для эпидемиологического контроля ISMTB — ZS, преимущество которого заключается в бесконтактном выявлении людей с повышенной температурой тела. Данный прибор сейчас очень актуален и необходим для любого работодателя, чтобы вовремя распознать заболевшего работника.

Среди основных преимуществ также:

— интеллектуальный алгоритм сопоставления тепловизионных изображений и изображений видимого диапазона;

— точность температурных измерений ±0,3°С;

— широкое поле зрения и способность одновременно отслеживать около 30 целей;

— точная калибровка по АЧТ (абсолютно чёрное тело);

— функция автоматического выявления людей с повышенной температурой тела и наличие тревожной сигнализации при их обнаружении;

— простота эксплуатации;

— компактный размер и лёгкая установка.