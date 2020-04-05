Новый тепловизионный комплекс для эпидемиологического контроля
В линейке продукции компании «Лазерные компоненты» появился новый тепловизионный комплекс для эпидемиологического контроля ISMTB — ZS, преимущество которого заключается в бесконтактном выявлении людей с повышенной температурой тела. Данный прибор сейчас очень актуален и необходим для любого работодателя, чтобы вовремя распознать заболевшего работника.
Среди основных преимуществ также:
— интеллектуальный алгоритм сопоставления тепловизионных изображений и изображений видимого диапазона;
— точность температурных измерений ±0,3°С;
— широкое поле зрения и способность одновременно отслеживать около 30 целей;
— точная калибровка по АЧТ (абсолютно чёрное тело);
— функция автоматического выявления людей с повышенной температурой тела и наличие тревожной сигнализации при их обнаружении;
— простота эксплуатации;
— компактный размер и лёгкая установка.
05.04.2007:12:37
05.04.2009:05:30