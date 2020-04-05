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Электроника и электротехника

Новый тепловизионный комплекс для эпидемиологического контроля

 © www.interpolitex.ru

В линейке продукции компании «Лазерные компоненты» появился новый тепловизионный комплекс для эпидемиологического контроля ISMTB — ZS, преимущество которого заключается в бесконтактном выявлении людей с повышенной температурой тела. Данный прибор сейчас очень актуален и необходим для любого работодателя, чтобы вовремя распознать заболевшего работника.

Среди основных преимуществ также:

 — интеллектуальный алгоритм сопоставления тепловизионных изображений и изображений видимого диапазона;

 — точность температурных измерений ±0,3°С;

 — широкое поле зрения и способность одновременно отслеживать около 30 целей;

 — точная калибровка по АЧТ (абсолютно чёрное тело);

 — функция автоматического выявления людей с повышенной температурой тела и наличие тревожной сигнализации при их обнаружении;

 — простота эксплуатации;

 — компактный размер и лёгкая установка.
Источник: https://www.interpolitex.ru/media/n...lya-epidemiologicheskogo-kontrolya/

Лазерные компоненты, тепловизионный комплекс, эпидемиологический контроль
  • Нет аватара sdelanok
    05.04.2007:12:37

    Контроль температуры, именно с новым вирусом, не эффективен. Так как зараженный человек может не проявлять никаких симптомов болезни (инкубационный период до 14 дней), но заразным становится сразу же.

    #1194274
    • slav262 slav262
      05.04.2009:05:30

      Стопроцентным этот метод конечно не является, но он эффективен при необходимости обследования большого количества людей в режиме реального времени. Контагиозным больной человек становится примерно за двое суток до проявления явных симптомов заболевания.

      #1194276
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