С начала апреля краснодарский ЮЗТС изготовил три станка для регионов России

Испытания токарно-карусельного станка ЮЗТС © vk.com

Оборудование произведено для заказчиков из Свердловской области, Санкт-Петербурга и города Гусь-Хрустальный.

В начале месяца на Южном заводе тяжелого станкостроения успешно прошёл испытания и был отгружен на специализированное госпредприятие в Екатеринбург одностоечный токарно-карусельный станок. На нем будут обрабатываться детали особой сложности из черных и цветных металлов для нужд энергетического машиностроения Урала и Сибири. Пресс-служба ЮЗТС отмечает, что Урал является стратегическим регионом, где завод рассчитывает закрепиться всерьёз и надолго. В настоящее время подписано пять контрактов с предприятиями региона на поставку станочного оборудования, ведутся переговоры по ряду других проектов.

Кроме того, на этой неделе успешно прошёл приёмо-сдаточные испытания одностоечный токарно-карусельный станок с ЧПУ, изготовленный для одного из крупнейших арматурных предприятий России в городе Гусь-Хрустальный. Это уже второй станок аналогичной модификации, поставляемый ЮЗТС на данное предприятие. Первый был отгружен заказчику в прошлом году и в настоящее время успешно эксплуатируется.

14 апреля прошёл приёмо-сдаточные испытания одностоечный токарно-карусельный станок с УЦИ для одного из промышленных предприятий Санкт-Петербурга. Станок предназначен для обработки деталей диаметром не более 1250 мм и высотой не более 1000 мм.

По информации пресс-службы ЮЗТС, сейчас в производстве находится 16 станков и обрабатывающих центров. Более десятка контрактов находятся в стадии подписания. Основные заказчики кубанского оборудования — промышленные предприятия из Центральной России, Урала, Сибири, Санкт-Петербурга.

Отметим, что Южный завод тяжелого станкостроения был создан в 2016 году на базе известного советского завода имени Седина, который поставлял токарно-карусельные станки в 65 государств мира. В настоящее время краснодарские станкостроители активно восстанавливают свои позиции, их продукция востребована как в стране, так и за рубежом.

Южный завод тяжелого станкостроения официально включен Минпромторгом РФ в реестр российских производителей промышленной продукции. Завод находится в списке организаций, работа которых разрешена в соответствии с Указом Президента России «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

Испытания токарно-карусельного станка ЮЗТС © vk.com

Испытания токарно-карусельного станка с ЧПУ "ЮЗТС" © vk.com

Испытания токарно-карусельного станка ЮЗТС © vk.com

Испытания токарно-карусельного станка ЮЗТС © vk.com

Упаковка и отгрузка токарно-карусельного станка ЮЗТС © vk.com

Упаковка и отгрузка токарно-карусельного станка ЮЗТС © vk.com