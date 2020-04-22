«Воронежсинтезкаучук» расширил производство термоэластопластов

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«Воронежсинтезкаучук» входит в нефтехимический холдинг «Сибур». В январе 2020 года на предприятии завершена реализация инвестпроекта по увеличению производства термоэластопластов на 50 тыс. тонн.

Объём инвестиций в новое производство составил 5,1 млрд рублей.

Термоэластопласты (сокр.ТЭП) — уникальный, востребованный в современном мире полимер, позволяющий значительно повысить качество продукции в кровельной, обувной, автомобильной и других отраслях промышленности. Применяеться при строительстве дорог, не давая разрушаться асфальту, образовываться колее и ухабам при постоянных перепадах температур в осенне-весенний период (что актуально для России), увеличивая срок эксплуатации дорожного покрытия до 10 лет. Новые мощности также ориентированы на удовлетворение спроса в специальных сегментах, таких как компаунды и клеи.

Ожидается, что в этом году продуктовый портфель компании пополнится пятью новыми марками, востребованными в обувной промышленности, автомобилестроении, сегменте упаковки, производстве бытовых изделий (например, гигиенических средств и изделий, имеющих контакт с продуктами питания).

На эту продукцию есть хороший спрос, и дополнительные мощности производства смогут удовлетворить потребности российского и зарубежных рынков.

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Реализация инвестпроекта по увеличению производства термоэластопластов на 50 тысяч тонн в год для дорожной, кровельной и других отраслей началась во второй половине 2018 года. С учетом действующего производства ТЭП-50 и ТЭП-100, общая проектная мощность «Воронежсинтезкаучук» по выпуску термоэластопластов увеличится до 135 тыс. тонн в год.

Среди преимуществ инвестпроекта — высокая экологичность конечной продукции и самого производства на предприятии.

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