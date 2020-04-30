Модели двигателей ЯМЗ 236 и ЯМЗ 238 являются первой отечественной разработкой дизельных двигателей для большегрузных автомобилей. Их производство началось на Ярославском моторном заводе в конце 50-х годов, взамен «американцев», рядных 4-х цилиндрового ЯМЗ 204 и 6-ти цилиндрового ЯМЗ 206, выпускавшихся еще с ВОВ.

Двигатели ЯМЗ 236 и ЯМЗ 238 — 4-х тактные, соотношение хода поршня к диаметру цилиндра — 130 мм./ 140мм., блок цилиндров — чугунный, расположение цилиндров V — образное, под углом 90 градусов, охлаждение жидкостное, гильзы из высокопрочного чугуна, клапанный механизм нижневальный, верхнеклапанный, с 2-мя клапанами,коленвал изготовлен методом горячей штамповки из стали, поршни аллюминиевые, ТНВД механический, рядный, расположен в развале блока.

Для разработки и сопровождения моделей двигателя ЯМЗ 236 и ЯМЗ 238 на заводе была создана научно-производственная база, которую составляли конструкторский отдел, экспериментальный цех с исследовательскими и эксплуатационными лабораториями, оснащенными самым современным оборудованием. Более 2-х тысяч конструкторов, инженеров, лаборантов и рабочих,вкладывая свои знания, навыки и опыт, доводили до самых высоких параметров каждый узел, каждую деталь, все системы и процессы двигателей ЯМЗ 236 и ЯМЗ 238.

Это позволило заводу на протяжении почти 60-ти лет выпускать надежные, неприхотливые, с высокой ремонтопригодностью модели ЯМЗ 236 и ЯМЗ 238, и на их базе создать двигатели более высокотехнологичные, экостандарта Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5.

Так в настоящее время еще востребованы и выпускаются двигатели:

Евро-0: ЯМЗ 236М2, 236Б, 236 Г, 236Д, 238М2, 238АМ, 238Б, 238БЛ, 238БВ, 238БН, 238БК, 238ВМ, 238ГМ2.

Также выпускаютсядвигатели экостандарта Евро-1: 236БЕ, 236БК, 236НБ, 236НД, 236НК, 236НЕ, 238ДЕ.

Двигатели экостандарта Евро-2: 236БЕ2, 236БЕ2, 236НЕ2, 7601, 238ДЕ2, 7511, 7512, 7513.

Двигатели экостандарта Евро-3: ЯМЗ 656.

Двигатели экостандарта Евро-4: ЯМЗ 6566, 6585

Двигатели экостандарта Евро-5: ЯМЗ 6567, 6587