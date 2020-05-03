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Города и сёла России

Благоустройство сельских поселений Воронежской области

 © www.govvrn.ru

село Манино, Калачеевский район

С 2016 года в области проводиться ежегодный конкурс на самое красивое село в целях повышения туристической привлекательности сельских территорий и уровня их благоустройства, содействия развитию местного самоуправления, а также поощрения муниципальных образований за значительные достижения в данной сфере при решении вопросов местного значения.

Представляем отчёт благоустройства сёл российской глубинки.

Село Средний Икорец Лискинского района.

В настоящее время постоянно проживают 5140 человек. Прекрасна окружающая природа: густые смешанные леса, бескрайние зеленые поля, живописная река Икорец. На территории села Средний Икорец действуют 8 ТОС, благодаря которым благоустроены три детских площадки, устроено освещение по улице Мира, построен фонтан в сквере, благоустроено кладбище.

 © www.govvrn.ru

Среднеикорецкая СОШ

 © www.govvrn.ru

Детский сад и фонтан, сделанный по инициативе ТОС

 © www.govvrn.ru

Село Нелжа Рамонского района основано в начале XVII века. Расположено на левом берегу р. Воронеж. В настоящее время в с. Нелжа постоянно проживают 600 человек. Село окружают густые хвойные леса, бескрайние зеленые поля, живописная река Воронеж и множество озер.

 © www.govvrn.ru

Свято-Никольский Храм

 © www.govvrn.ru

Остановка

 © www.govvrn.ru

Досуговый центр детского развития и семейного отдыха

 © www.govvrn.ru

Уличные колодцы, отремонтированные участниками ТОС «Надежда»

 © www.govvrn.ru

Село Митрофановка Кантемировского района. В 2016 году Митрофановка праздновала 200-летие села. Крупное село, в котором проживает 4848 человек. Удаленность от райцентра Кантемировка — 37 км. В 1871 году через Митрофановку была проложена железная дорога из Воронежа в Ростов-на-Дону. В селе есть детская школа искусств, участковая больница, школа, храм Александра Невского.

 © www.govvrn.ru

Центральный парк

 © www.govvrn.ru

 © www.govvrn.ru

Далее просто фотографии, чтобы не растягивать пост.

совхоз Масловский

 © www.govvrn.ru

 © www.govvrn.ru

 © www.govvrn.ru

Село Ермоловка

 © www.govvrn.ru

 © www.govvrn.ru

Село Манино (новость по открытию детского сада и амбулатории тут)

 © www.govvrn.ru

 © www.govvrn.ru

 © www.govvrn.ru
Источник: https://www.govvrn.ru/novosti/-/~/id/1528730

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Благоустройство, Воронежская область, сельская жизнь
  • Весёлый Гений Весёлый Гений
    03.05.2015:44:39

    кому интересно посмотреть другие сёла, переходим по ссылке.

    #1196866
  • Александр Ермаков
    03.05.2017:05:16

    отличный пост. Такие поселки уже селами язык назвать не поворачивается.

    #1196868
    • Комментарий удален
    • Весёлый Гений Весёлый Гений
      03.05.2017:22:06

      Спасибо. Особенно удивила Среднеикорецкая сельская школа на уровне столицы Москвы. Ну, а пост решился опубликовать из-за таких каналов как =Настоящее Время= вещающая из Вашингтона, которая Россию показывают исключительно в негативе, а США исключительно в хорошем свете. В целом хотелось бы что каждая область уделяла больше внимания развитию и благоустройству сельских территорий. Город он всегда уязвим, а живя в селе тебе не страшен любой апокалипсис.

      #1196870
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