Благоустройство сельских поселений Воронежской области

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село Манино, Калачеевский район

С 2016 года в области проводиться ежегодный конкурс на самое красивое село в целях повышения туристической привлекательности сельских территорий и уровня их благоустройства, содействия развитию местного самоуправления, а также поощрения муниципальных образований за значительные достижения в данной сфере при решении вопросов местного значения.

Представляем отчёт благоустройства сёл российской глубинки.

Село Средний Икорец Лискинского района.

В настоящее время постоянно проживают 5140 человек. Прекрасна окружающая природа: густые смешанные леса, бескрайние зеленые поля, живописная река Икорец. На территории села Средний Икорец действуют 8 ТОС, благодаря которым благоустроены три детских площадки, устроено освещение по улице Мира, построен фонтан в сквере, благоустроено кладбище.

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Среднеикорецкая СОШ

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Детский сад и фонтан, сделанный по инициативе ТОС

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Село Нелжа Рамонского района основано в начале XVII века. Расположено на левом берегу р. Воронеж. В настоящее время в с. Нелжа постоянно проживают 600 человек. Село окружают густые хвойные леса, бескрайние зеленые поля, живописная река Воронеж и множество озер.

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Свято-Никольский Храм

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Остановка

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Досуговый центр детского развития и семейного отдыха

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Уличные колодцы, отремонтированные участниками ТОС «Надежда»

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Село Митрофановка Кантемировского района. В 2016 году Митрофановка праздновала 200-летие села. Крупное село, в котором проживает 4848 человек. Удаленность от райцентра Кантемировка — 37 км. В 1871 году через Митрофановку была проложена железная дорога из Воронежа в Ростов-на-Дону. В селе есть детская школа искусств, участковая больница, школа, храм Александра Невского.

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Центральный парк

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Далее просто фотографии, чтобы не растягивать пост.

совхоз Масловский

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Село Ермоловка

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Село Манино (новость по открытию детского сада и амбулатории тут)

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