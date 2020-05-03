Благоустройство сельских поселений Воронежской области
село Манино, Калачеевский район
С 2016 года в области проводиться ежегодный конкурс на самое красивое село в целях повышения туристической привлекательности сельских территорий и уровня их благоустройства, содействия развитию местного самоуправления, а также поощрения муниципальных образований за значительные достижения в данной сфере при решении вопросов местного значения.
Представляем отчёт благоустройства сёл российской глубинки.
Село Средний Икорец Лискинского района.
В настоящее время постоянно проживают 5140 человек. Прекрасна окружающая природа: густые смешанные леса, бескрайние зеленые поля, живописная река Икорец. На территории села Средний Икорец действуют 8 ТОС, благодаря которым благоустроены три детских площадки, устроено освещение по улице Мира, построен фонтан в сквере, благоустроено кладбище.
Среднеикорецкая СОШ
Детский сад и фонтан, сделанный по инициативе ТОС
Село Нелжа Рамонского района основано в начале XVII века. Расположено на левом берегу р. Воронеж. В настоящее время в с. Нелжа постоянно проживают 600 человек. Село окружают густые хвойные леса, бескрайние зеленые поля, живописная река Воронеж и множество озер.
Свято-Никольский Храм
Остановка
Досуговый центр детского развития и семейного отдыха
Уличные колодцы, отремонтированные участниками ТОС «Надежда»
Село Митрофановка Кантемировского района. В 2016 году Митрофановка праздновала 200-летие села. Крупное село, в котором проживает 4848 человек. Удаленность от райцентра Кантемировка — 37 км. В 1871 году через Митрофановку была проложена железная дорога из Воронежа в Ростов-на-Дону. В селе есть детская школа искусств, участковая больница, школа, храм Александра Невского.
Центральный парк
Далее просто фотографии, чтобы не растягивать пост.
совхоз Масловский
Село Ермоловка
Село Манино (новость по открытию детского сада и амбулатории тут)
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