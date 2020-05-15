НПО «Лит» производит ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха «Аэролит»

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Компания НПО «Лит» (г.Москва) выпускает ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха и помещений от вирусов, бактерий и спор грибков. Принцип действия основан на способности ультрафиолета подавлять жизнедеятельность микробов, бактерий и вирусов.

Рециркуляторы «Аэролит-200», «Аэролит-400», «Аэролит-550» представляют из себя аппараты закрытого типа в которых используются амальгамные ультрафиолетовые лампы. Рециркуляторы можно использовать в закрепленном или передвижном вариантах. В передвижном варианте они комплектуются съемной колесной рамкой-тележкой.

Новость будет дополнена.

Рециркуляторы «Аэролит» могут работать непрерывно в течение всего дня. При этом они не перегреваются, им не требуется периодическое отключение для охлаждения.

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Корпус из нержавеющей стали подходит для применения в медицинских организациях и иных местах, где требуется соблюдать высокие санитарные условия.

Достоинством аппаратов является их мощность — аппараты могут работать по широкому списку вирусов, грибков и бактерий, при этом уничтожение вирусов и бактерий происходит значительно быстрее.

Плоская конструкция удобна, прочна, легко монтируется на вертикальную поверхность и не занимает много места. Аппараты снабжены встроенным блоком автоматического управлеия и индикации времени работы ламп.

Амальгамные ультрафиолетовые лампы

Устанавливаемые в аппараты амальгамные УФ-лампы являются ультрафиолетовыми лампами высоких технологий. Амальгамные лампы используют не чистую ртуть, а сплав висмута, индия и ртути (амальгама), таким образом ртуть внутри лампы находится в связанном состоянии.

Применение амальгамы позволило уменьшить содержание ртути в лампе на несколько порядков, по сравнению с обычными бактерицидными ртутными лампами. При механическом повреждении амальгамной лампы не требуется проведение санобработки (демеркуризации) помещения. Утилизация амальгамной лампы осуществляется в порядке и по технологии утилизации обычных люминесцентных ламп.

Лампы обеспечивают ресурс до 16000 часов. КПД излучения около 45% с пиком излучения УФ 253,7нм.

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В России производством ламп занимаются компании: НПО «Лит», ООО «Саранский завод ультрафиолетовых ламп и специальной светотехники». Лампы изготавливаются в соответствии с ТУ 3467-002-53978243-2017 «Лампы амальгамные бактерицидные низкого давления типа ДБ, J, АНЦ, АНБ, AHO, ALO, О Технические условия». Лампы соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования ТР ТС 004/2011», а также Технического регламента Таможенного союза ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств ТР ТС 020/2011».

Рециркуляторы

«Аэролит-200»

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Прочный корпус рециркулятора из стали закрывают световые ловушки в форме решеток по торцам. Эти решетки на рециркуляторе полностью исключают паразитную засветку ультрафиолетом.

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«Аэролит-400»

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«Светолит Аэро»

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Для помещений объемом 100м³ «Аэролит-550».

Основными отличительными особенностями рециркулятора являются:

Высокая УФ-доза. В отличие от традиционных рециркуляторов ориентированных на обеззараживание по сравнительно небольшому перечню микроорганизмов, требующим доз УФ-облучения не более 7-11 мДж/см² (золотистый стафилококк, микобактерия туберкулёза и т. п. ), данный прибор обеспечивает УФ-дозу не менее 30 мДж/см², что обеспечивает обеззараживание по гораздо более широкому спектру микроорганизмов, например, по показателю общее микробное число (ОМЧ) обеспечивается степень обеззараживания 99,9%.

), данный прибор обеспечивает УФ-дозу не менее 30 мДж/см², что обеспечивает обеззараживание по гораздо более широкому спектру микроорганизмов, например, по показателю общее микробное число (ОМЧ) обеспечивается степень обеззараживания 99,9%. Высокая производительность. Производительность «Аэролит-550» составляет 500м³/ч, что более чем в несколько раз превышает характерные производительности традиционных рециркуляторов (50-100м³/ч).Такой высокий расход обеспечивает принципиально другую кратность (5-10 крат) рециркуляции обрабатываемого воздуха в помещениях объёмами 50-100м³, что очевидно является принципиальным для скорости, глубины и качества обеззараживания при обработке воздуха в помещении с людьми.

Рециркулятор предназначен для использования в помещениях различного назначения.

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Для помещений объемом 100м³ «Аэролит-550 ЭКО»

© lit-uv.com

Генератор чистого воздуха «Аэролит-1000». Аппарат можно встраивать в системы вентиляции.

© lit-uv.com

© lit-uv.com

Технические характеристики

В таблице ниже представлены технические данные «Аэролит-200».

Наименование показателей Значение 1. Производительность, м³/час 200±20 2. Объемная бактерицидная доза Дж/м³ 385 3. Потребляемая мощность, Вт 210 4. Напряжение питания, В, частота, Гц 220±5%, 50Гц 5. Тип лампы, амальгамная U-образной формы АНБ 170/70-П-1 6. Мощность ламп, Вт, количество, шт. 145±10, 1 7. Срок службы лампы, часов 16 000 8. Уровень шума, дБА 50 9. Масса в килограммах 15 10. Габаритные размеры, мм 1100×285×155

В таблице ниже представлены технические данные «Аэролит-400».

Наименование показателей Значение 1. Производительность, м³/час 400±10% 2. Объемная бактерицидная доза Дж/м³ 385 3. Потребляемая мощность, Вт 400 4. Напряжение питания, В, частота, Гц 220±5%, 50Гц 5. Тип лампы, амальгамная U-образной формы АНБ 170/70-П-1 6. Мощность ламп, Вт. 145±10, 2 7. Срок службы лампы, часов 16 000 8. Уровень шума, дБА 55 9. Масса в килограммах 20 10. Габаритные размеры, мм 1100×380×155

В таблице ниже представлены технические данные «Светолит Аэро».

Наименование показателей Значение 1. Производительность в режиме рециркулятора, м³/час 200±10% 2. Производительность в режиме облучателя, м³/час 400±10% 3.Объемная бактерицидная доза Дж/м³ 385 4. Потребляемая мощность, Вт 200 5. Напряжение питания, В, частота, Гц 220±5% 6. Тип лампы, амальгамная U-образной формы АНЦ 170/70-П3-3 7. Мощность ламп, Вт, количество, шт. 145±10, 1 8. Срок службы лампы, часов 16 000 9. Уровень шума, дБА 50 10. Масса в килограммах 9,5 11. Размеры в режиме рециркулятора, мм 338×590×332 12. Размеры в режиме открытого облучателя, мм 338×532×332

Включение и выключение «Светолит Аэро» производится при помощи дистанционного пульта управления.

Аппараты рассчитаны на работу в медицинских помещениях I-V категорий, а также могут использоваться в сельскохозяйственных и промышленных помещениях, в дошкольных учреждениях и общественных зданиях с большим скоплением людей.

О компании «Лит»

НПО «Лит» производит широкий спектр УФ систем и предлагает ряд технологических решений на их основе для обеззараживания воды, воздуха и поверхностей в различных отраслях промышленности и социальной сферы.

«Лит» основан в 1991 году и входит в тройку мировых промышленных лидеров в области разработки и производства ультрафиолетовых систем для обработки воды, воздуха и поверхностей. Компания имеет два производственных комплекса: в России (г.Москва) и в Германии (г.Эрфурт), а так же представительства, отвечающие за продвижение, продажи и сервис в Нидерландах, Китае, Венгрии, Турции и Польше. Компания традиционно уделяет большое внимание исследованиям в области применения ультрафиолетовых технологий для различных отраслей промышленности. В подразделениях НИОКР работает 3 профессора и 10 кандидатов наук.

Компания осуществляет полный цикл услуг и меет в своем составе:

современное машиностроительное производство,

электросборочное производство,

производство газоразрядных ламп,

научно-исследовательский центр,

конструкторское и проектно-технологическое бюро,

службу маркетинга и продаж,

службу снабжения,

управление логистики.

Компания осуществляет консультирование, индивидуальное проектирование и занимается оснащением оборудования по индивидуальным и типовым проектам. Любой вариант цветного исполнения корпуса по RAL позволяет легко вписать поставляемое оборудование в обстановку помещений.

Предприятие НПО «Лит» имеет Лицензию Минздрава РФ на производство стерилизационной техники, имеют Регистрационное удостоверение Минздрава России и Сертификаты Соответствия.

Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/gBHjMtF7kr0

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/zA7qx_-xvAU

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