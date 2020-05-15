НПО «Лит» производит ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха «Аэролит»
Компания НПО «Лит» (г.Москва) выпускает ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха и помещений от вирусов, бактерий и спор грибков. Принцип действия основан на способности ультрафиолета подавлять жизнедеятельность микробов, бактерий и вирусов.
Рециркуляторы «Аэролит-200», «Аэролит-400», «Аэролит-550» представляют из себя аппараты закрытого типа в которых используются амальгамные ультрафиолетовые лампы. Рециркуляторы можно использовать в закрепленном или передвижном вариантах. В передвижном варианте они комплектуются съемной колесной рамкой-тележкой.
Новость будет дополнена.
Рециркуляторы «Аэролит» могут работать непрерывно в течение всего дня. При этом они не перегреваются, им не требуется периодическое отключение для охлаждения.
Корпус из нержавеющей стали подходит для применения в медицинских организациях и иных местах, где требуется соблюдать высокие санитарные условия.
Достоинством аппаратов является их мощность — аппараты могут работать по широкому списку вирусов, грибков и бактерий, при этом уничтожение вирусов и бактерий происходит значительно быстрее.
Плоская конструкция удобна, прочна, легко монтируется на вертикальную поверхность и не занимает много места. Аппараты снабжены встроенным блоком автоматического управлеия и индикации времени работы ламп.
Амальгамные ультрафиолетовые лампы
Устанавливаемые в аппараты амальгамные УФ-лампы являются ультрафиолетовыми лампами высоких технологий. Амальгамные лампы используют не чистую ртуть, а сплав висмута, индия и ртути (амальгама), таким образом ртуть внутри лампы находится в связанном состоянии.
Применение амальгамы позволило уменьшить содержание ртути в лампе на несколько порядков, по сравнению с обычными бактерицидными ртутными лампами. При механическом повреждении амальгамной лампы не требуется проведение санобработки (демеркуризации) помещения. Утилизация амальгамной лампы осуществляется в порядке и по технологии утилизации обычных люминесцентных ламп.
Лампы обеспечивают ресурс до 16000 часов. КПД излучения около 45% с пиком излучения УФ 253,7нм.
В России производством ламп занимаются компании: НПО «Лит», ООО «Саранский завод ультрафиолетовых ламп и специальной светотехники». Лампы изготавливаются в соответствии с ТУ 3467-002-53978243-2017 «Лампы амальгамные бактерицидные низкого давления типа ДБ, J, АНЦ, АНБ, AHO, ALO, О Технические условия». Лампы соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования ТР ТС 004/2011», а также Технического регламента Таможенного союза ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств ТР ТС 020/2011».
Рециркуляторы
«Аэролит-200»
Прочный корпус рециркулятора из стали закрывают световые ловушки в форме решеток по торцам. Эти решетки на рециркуляторе полностью исключают паразитную засветку ультрафиолетом.
«Аэролит-400»
«Светолит Аэро»
Для помещений объемом 100м³ «Аэролит-550».
Основными отличительными особенностями рециркулятора являются:
- Высокая УФ-доза. В отличие от традиционных рециркуляторов ориентированных на обеззараживание по сравнительно небольшому перечню микроорганизмов, требующим доз УФ-облучения не более 7-11 мДж/см² (золотистый стафилококк, микобактерия туберкулёза
и т. п.), данный прибор обеспечивает УФ-дозу не менее 30 мДж/см², что обеспечивает обеззараживание по гораздо более широкому спектру микроорганизмов, например, по показателю общее микробное число (ОМЧ) обеспечивается степень обеззараживания 99,9%.
- Высокая производительность. Производительность «Аэролит-550» составляет 500м³/ч, что более чем в несколько раз превышает характерные производительности традиционных рециркуляторов (50-100м³/ч).Такой высокий расход обеспечивает принципиально другую кратность (5-10 крат) рециркуляции обрабатываемого воздуха в помещениях объёмами 50-100м³, что очевидно является принципиальным для скорости, глубины и качества обеззараживания при обработке воздуха в помещении с людьми.
Рециркулятор предназначен для использования в помещениях различного назначения.
Для помещений объемом 100м³ «Аэролит-550 ЭКО»
Генератор чистого воздуха «Аэролит-1000». Аппарат можно встраивать в системы вентиляции.
Технические характеристики
В таблице ниже представлены технические данные «Аэролит-200».
|Наименование показателей
|Значение
|1. Производительность, м³/час
|200±20
|2. Объемная бактерицидная доза Дж/м³
|385
|3. Потребляемая мощность, Вт
|210
|4. Напряжение питания, В, частота, Гц
|220±5%, 50Гц
|5. Тип лампы, амальгамная U-образной формы
|АНБ 170/70-П-1
|6. Мощность ламп, Вт, количество, шт.
|145±10, 1
|7. Срок службы лампы, часов
|16 000
|8. Уровень шума, дБА
|50
|9. Масса в килограммах
|15
|10. Габаритные размеры, мм
|1100×285×155
В таблице ниже представлены технические данные «Аэролит-400».
|Наименование показателей
|Значение
|1. Производительность, м³/час
|400±10%
|2. Объемная бактерицидная доза Дж/м³
|385
|3. Потребляемая мощность, Вт
|400
|4. Напряжение питания, В, частота, Гц
|220±5%, 50Гц
|5. Тип лампы, амальгамная U-образной формы
|АНБ 170/70-П-1
|6. Мощность ламп, Вт.
|145±10, 2
|7. Срок службы лампы, часов
|16 000
|8. Уровень шума, дБА
|55
|9. Масса в килограммах
|20
|10. Габаритные размеры, мм
|1100×380×155
В таблице ниже представлены технические данные «Светолит Аэро».
|Наименование показателей
|Значение
|1. Производительность в режиме рециркулятора, м³/час
|200±10%
|2. Производительность в режиме облучателя, м³/час
|400±10%
|3.Объемная бактерицидная доза Дж/м³
|385
|4. Потребляемая мощность, Вт
|200
|5. Напряжение питания, В, частота, Гц
|220±5%
|6. Тип лампы, амальгамная U-образной формы
|АНЦ 170/70-П3-3
|7. Мощность ламп, Вт, количество, шт.
|145±10, 1
|8. Срок службы лампы, часов
|16 000
|9. Уровень шума, дБА
|50
|10. Масса в килограммах
|9,5
|11. Размеры в режиме рециркулятора, мм
|338×590×332
|12. Размеры в режиме открытого облучателя, мм
|338×532×332
Включение и выключение «Светолит Аэро» производится при помощи дистанционного пульта управления.
Аппараты рассчитаны на работу в медицинских помещениях I-V категорий, а также могут использоваться в сельскохозяйственных и промышленных помещениях, в дошкольных учреждениях и общественных зданиях с большим скоплением людей.
О компании «Лит»
НПО «Лит» производит широкий спектр УФ систем и предлагает ряд технологических решений на их основе для обеззараживания воды, воздуха и поверхностей в различных отраслях промышленности и социальной сферы.
«Лит» основан в 1991 году и входит в тройку мировых промышленных лидеров в области разработки и производства ультрафиолетовых систем для обработки воды, воздуха и поверхностей. Компания имеет два производственных комплекса: в России (г.Москва) и в Германии (г.Эрфурт), а так же представительства, отвечающие за продвижение, продажи и сервис в Нидерландах, Китае, Венгрии, Турции и Польше. Компания традиционно уделяет большое внимание исследованиям в области применения ультрафиолетовых технологий для различных отраслей промышленности. В подразделениях НИОКР работает 3 профессора и 10 кандидатов наук.
Компания осуществляет полный цикл услуг и меет в своем составе:
- современное машиностроительное производство,
- электросборочное производство,
- производство газоразрядных ламп,
- научно-исследовательский центр,
- конструкторское и проектно-технологическое бюро,
- службу маркетинга и продаж,
- службу снабжения,
- управление логистики.
Компания осуществляет консультирование, индивидуальное проектирование и занимается оснащением оборудования по индивидуальным и типовым проектам. Любой вариант цветного исполнения корпуса по RAL позволяет легко вписать поставляемое оборудование в обстановку помещений.
Предприятие НПО «Лит» имеет Лицензию Минздрава РФ на производство стерилизационной техники, имеют Регистрационное удостоверение Минздрава России и Сертификаты Соответствия.
Видео
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/gBHjMtF7kr0
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/zA7qx_-xvAU
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