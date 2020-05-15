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НПО «Лит» производит ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха «Аэролит»

 © mygipermall.ru

Компания НПО «Лит» (г.Москва) выпускает ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха и помещений от вирусов, бактерий и спор грибков. Принцип действия основан на способности ультрафиолета подавлять жизнедеятельность микробов, бактерий и вирусов.

Рециркуляторы «Аэролит-200», «Аэролит-400», «Аэролит-550» представляют из себя аппараты закрытого типа в которых используются амальгамные ультрафиолетовые лампы. Рециркуляторы можно использовать в закрепленном или передвижном вариантах. В передвижном варианте они комплектуются съемной колесной рамкой-тележкой.

Новость будет дополнена.

Рециркуляторы «Аэролит» могут работать непрерывно в течение всего дня. При этом они не перегреваются, им не требуется периодическое отключение для охлаждения.

 © images.ru.prom.st

Корпус из нержавеющей стали подходит для применения в медицинских организациях и иных местах, где требуется соблюдать высокие санитарные условия.

Достоинством аппаратов является их мощность — аппараты могут работать по широкому списку вирусов, грибков и бактерий, при этом уничтожение вирусов и бактерий происходит значительно быстрее.

Плоская конструкция удобна, прочна, легко монтируется на вертикальную поверхность и не занимает много места. Аппараты снабжены встроенным блоком автоматического управлеия и индикации времени работы ламп.

Амальгамные ультрафиолетовые лампы

Устанавливаемые в аппараты амальгамные УФ-лампы являются ультрафиолетовыми лампами высоких технологий. Амальгамные лампы используют не чистую ртуть, а сплав висмута, индия и ртути (амальгама), таким образом ртуть внутри лампы находится в связанном состоянии.

Применение амальгамы позволило уменьшить содержание ртути в лампе на несколько порядков, по сравнению с обычными бактерицидными ртутными лампами. При механическом повреждении амальгамной лампы не требуется проведение санобработки (демеркуризации) помещения. Утилизация амальгамной лампы осуществляется в порядке и по технологии утилизации обычных люминесцентных ламп.

Лампы обеспечивают ресурс до 16000 часов. КПД излучения около 45% с пиком излучения УФ 253,7нм.

 © Фото из открытых источников

В России производством ламп занимаются компании: НПО «Лит», ООО «Саранский завод ультрафиолетовых ламп и специальной светотехники». Лампы изготавливаются в соответствии с ТУ 3467-002-53978243-2017 «Лампы амальгамные бактерицидные низкого давления типа ДБ, J, АНЦ, АНБ, AHO, ALO, О Технические условия». Лампы соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования ТР ТС 004/2011», а также Технического регламента Таможенного союза ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств ТР ТС 020/2011».

Рециркуляторы

«Аэролит-200»

 © bakt.ru

Прочный корпус рециркулятора из стали закрывают световые ловушки в форме решеток по торцам. Эти решетки на рециркуляторе полностью исключают паразитную засветку ультрафиолетом.

 © bakt.ru

«Аэролит-400»

 © bakt.ru

 © bakt.ru

«Светолит Аэро»

 © lomo-eltem.ru

Для помещений объемом 100м³ «Аэролит-550».

Основными отличительными особенностями рециркулятора являются:

  • Высокая УФ-доза. В отличие от традиционных рециркуляторов ориентированных на обеззараживание по сравнительно небольшому перечню микроорганизмов, требующим доз УФ-облучения не более 7-11 мДж/см² (золотистый стафилококк, микобактерия туберкулёза и т. п.), данный прибор обеспечивает УФ-дозу не менее 30 мДж/см², что обеспечивает обеззараживание по гораздо более широкому спектру микроорганизмов, например, по показателю общее микробное число (ОМЧ) обеспечивается степень обеззараживания 99,9%.
  • Высокая производительность. Производительность «Аэролит-550» составляет 500м³/ч, что более чем в несколько раз превышает характерные производительности традиционных рециркуляторов (50-100м³/ч).Такой высокий расход обеспечивает принципиально другую кратность (5-10 крат) рециркуляции обрабатываемого воздуха в помещениях объёмами 50-100м³, что очевидно является принципиальным для скорости, глубины и качества обеззараживания при обработке воздуха в помещении с людьми.

Рециркулятор предназначен для использования в помещениях различного назначения.

 © lit-uv.com

Для помещений объемом 100м³ «Аэролит-550 ЭКО»

 © lit-uv.com

Генератор чистого воздуха &laquoАэролит-1000&raquo. Аппарат можно встраивать в системы вентиляции.

 © lit-uv.com

 © lit-uv.com

Технические характеристики

В таблице ниже представлены технические данные «Аэролит-200».

Наименование показателейЗначение
1. Производительность, м³/час200±20
2. Объемная бактерицидная доза Дж/м³385
3. Потребляемая мощность, Вт210
4. Напряжение питания, В, частота, Гц220±5%, 50Гц
5. Тип лампы, амальгамная U-образной формы АНБ 170/70-П-1
6. Мощность ламп, Вт, количество, шт.145±10, 1
7. Срок службы лампы, часов16 000
8. Уровень шума, дБА 50
9. Масса в килограммах15
10. Габаритные размеры, мм1100×285×155

В таблице ниже представлены технические данные «Аэролит-400».

Наименование показателейЗначение
1. Производительность, м³/час 400±10%
2. Объемная бактерицидная доза Дж/м³385
3. Потребляемая мощность, Вт400
4. Напряжение питания, В, частота, Гц220±5%, 50Гц
5. Тип лампы, амальгамная U-образной формыАНБ 170/70-П-1
6. Мощность ламп, Вт.145±10, 2
7. Срок службы лампы, часов16 000
8. Уровень шума, дБА 55
9. Масса в килограммах20
10. Габаритные размеры, мм1100×380×155

В таблице ниже представлены технические данные «Светолит Аэро».

Наименование показателейЗначение
1. Производительность в режиме рециркулятора, м³/час200±10%
2. Производительность в режиме облучателя, м³/час400±10%
3.Объемная бактерицидная доза Дж/м³385
4. Потребляемая мощность, Вт200
5. Напряжение питания, В, частота, Гц220±5%
6. Тип лампы, амальгамная U-образной формыАНЦ 170/70-П3-3
7. Мощность ламп, Вт, количество, шт.145±10, 1
8. Срок службы лампы, часов 16 000
9. Уровень шума, дБА 50
10. Масса в килограммах9,5
11. Размеры в режиме рециркулятора, мм338×590×332
12. Размеры в режиме открытого облучателя, мм338×532×332

Включение и выключение «Светолит Аэро» производится при помощи дистанционного пульта управления.

Аппараты рассчитаны на работу в медицинских помещениях I-V категорий, а также могут использоваться в сельскохозяйственных и промышленных помещениях, в дошкольных учреждениях и общественных зданиях с большим скоплением людей.

О компании «Лит»

НПО «Лит» производит широкий спектр УФ систем и предлагает ряд технологических решений на их основе для обеззараживания воды, воздуха и поверхностей в различных отраслях промышленности и социальной сферы.

«Лит» основан в 1991 году и входит в тройку мировых промышленных лидеров в области разработки и производства ультрафиолетовых систем для обработки воды, воздуха и поверхностей. Компания имеет два производственных комплекса: в России (г.Москва) и в Германии (г.Эрфурт), а так же представительства, отвечающие за продвижение, продажи и сервис в Нидерландах, Китае, Венгрии, Турции и Польше. Компания традиционно уделяет большое внимание исследованиям в области применения ультрафиолетовых технологий для различных отраслей промышленности. В подразделениях НИОКР работает 3 профессора и 10 кандидатов наук.

Компания осуществляет полный цикл услуг и меет в своем составе:

  • современное машиностроительное производство,
  • электросборочное производство,
  • производство газоразрядных ламп,
  • научно-исследовательский центр,
  • конструкторское и проектно-технологическое бюро,
  • службу маркетинга и продаж,
  • службу снабжения,
  • управление логистики.

Компания осуществляет консультирование, индивидуальное проектирование и занимается оснащением оборудования по индивидуальным и типовым проектам. Любой вариант цветного исполнения корпуса по RAL позволяет легко вписать поставляемое оборудование в обстановку помещений.

Предприятие НПО «Лит» имеет Лицензию Минздрава РФ на производство стерилизационной техники, имеют Регистрационное удостоверение Минздрава России и Сертификаты Соответствия.

Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/gBHjMtF7kr0

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/zA7qx_-xvAU

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. www.lit-uv.com «Аэролит-550»,
  2. www.lit-uv.com ,
  3. www.bakt.ru «Аэролит-200»,
  4. www.bakt.ru «Аэролит-400»,
  5. www.bakt.ru «Светолит Аэро»,
  6. www.icida.ru,
  7. www.met.ru,
  8. uvintech.ru,
  9. www.polimer-uvmarket.ru,
  10. msmag.ru,
  11. www.lomo-eltem.ru

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«Аэролит», Москва, «Лит», рециркуляторы воздуха, ультрафиолетовые облучатели
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