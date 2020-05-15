Минобороны завершило строительство многофункционального медицинского центра на Камчатке

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Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство многофункционального медицинского центра в Петропавловск-Камчатском на 60 койко-мест. Данное учреждение построено с учетом особенностей региона, для которого характера высокая сейсмическая активность. Медцентр выдерживает землетрясения магнитудой до девяти балов.

Около 18 тысяч кубических метров грунта было заменено на специально завезенную песчано-гравийную смесь, которая соответствует требованиям сейсмической безопасности. Для заливки фундамента использовалась высокопрочная бетонная смесь.

На объект уже прибывают военные врачи, в числе сотрудников высококвалифицированные специалисты, в том числе инфекционисты, пульмонологи, анастезиологи и рентгенологи, которые прошли обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

До конца недели специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершат строительство многофункциональных медицинских центров в Калининграде, Пушкине Ленинградской области, Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Улан-Удэ и Хабаровске. Сейчас на объектах завершаются внешние и внутренние отделочные работы, выполняется благоустройство территории военных госпиталей, установка мебели, монтаж и наладка медицинского оборудования.

Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием. Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения.