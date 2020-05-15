Алюминиевый пешеходный мост российского производства установили в Германии

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Пешеходный алюминиевый мост производства красноярского предприятия КраМЗ, входящего в Алюминиевую Ассоциацию, установлен в немецком городе Раштатт, земля Баден-Вюртемберг. Капитальная мостовая конструкция из анодированного алюминия длиной 18 м и шириной 2 м заменила временный «инвентарный» мост через реку Мург — приток Рейна. Временный мост, также сделанный на КраМЗе (Красноярский металлургический завод) по заказу из Германии, ранее использовался при проведении замены стационарной переправы, а сейчас его демонтировали для перемещения на другой объект в г. Лейпциг.

Заказ на изготовление стационарного алюминиевого моста поступил из Германии в начале этого года. Заказчик предоставил проект, подготовленный российской компанией ЗАО «Институт Гипротрансмост-Ульяновск» согласно действующей нормативной базе, российские специалисты также осуществили все необходимые технологические операции. Прессование, фрезерные и сварочные работы, анодирование для придания конструкции антикоррозионной стойкости — все выполнено на красноярском предприятии. Сам металл тоже российский: его в жидком виде — что снизило расходы на логистику — на промплощадку поставил расположенный недалеко Красноярский алюминиевый завод, также входящий в Алюминиевую Ассоциацию.

«Важно отметить, что новая алюминиевая переправа будет в 10 раз легче старой 23-тонной железобетонной конструкции. Еще одним преимуществом алюминиевых сооружений, что наглядно демонстрирует данный мост, является их стойкость к коррозии, благодаря чему они используются даже в агрессивных средах и в прибрежных зонах. Обращает на себя внимание также простота и скорость монтажа конструкций и удобство их транспортировки», — отметил Сергей Бурцев, генеральный директор КраМЗа.

Мостовые конструкции для немецкого города Раштатт создавались там же, где и мосты из алюминия для Красноярска — в прессовом и инструментальном производствах КраМЗа. Как известно, в столице Сибири установлены три пешеходных моста из алюминиевых сплавов, четвертый находится в стадии проектирования.

Данный российско-германский проект стал возможен, в том числе, благодаря участию Алюминиевой Ассоциации, для которой развитие практики применения алюминия в современном мостостроении является одним из приоритетных направлений работы. У экспертов Алюминиевой Ассоциации налажен постоянный контакт с немецкими коллегами, которые активно участвуют в мероприятиях Ассоциации.