В Дагестане открылось предприятие по переработке мяса птицы

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СПоК «Дерия» открыл производство по глубокой переработке мяса птицы в Буйнакского района Дагестана.

Предприятие получило существенную грантовую поддержку на развитие материально-технической базы. Общая стоимость проекта составляет 52,5 млн рублей, из которых 31 млн рублей — это средства гранта, выделенного по линии Минсельхозпрода РД. Создано около 50 новых рабочих мест, в смену производится убой птицы на 5-6 тонн мяса.