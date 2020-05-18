В Дагестане открылось предприятие по переработке мяса птицы
СПоК «Дерия» открыл производство по глубокой переработке мяса птицы в Буйнакского района Дагестана.
Предприятие получило существенную грантовую поддержку на развитие материально-технической базы. Общая стоимость проекта составляет 52,5 млн рублей, из которых 31 млн рублей — это средства гранта, выделенного по линии Минсельхозпрода РД. Создано около 50 новых рабочих мест, в смену производится убой птицы на 5-6 тонн мяса.
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18.05.2015:52:12