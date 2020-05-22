Кировский завод отгрузил главный турбогенератор для ледокола «Урал»

Завод «Киров-Энергомаш» (входит в группу компаний «Кировский завод») 19 мая отгрузил на Балтийский завод главный турбогенератор (ГТГ) правого борта для серийного универсального атомного ледокола «Урал» проекта 22220.

Агрегат мощностью 36 МВт представляет собой двухцилиндровую турбину и генератор, установленные на опорные конструкции, с паро- и маслопроводами, паровыми клапанами и площадками обслуживания.Изделие суммарной массой 245 тонн отгрузили с помощью плавучего крана с причала Кировского завода. Отгрузка ГТГ в максимально собранном виде позволяет в дальнейшем значительно сократить сроки монтажа оборудования на ледоколе.В 2017-2019 годах «Киров-Энергомаш» в полном объеме отгрузил заказчику паротурбинные установки для атомоходов «Арктика» и «Сибирь». Также завод изготовил турбонагнетательные агрегаты ТНА-10 для противообледенительных устройств (ПОУ) трех атомоходов. В настоящее время идет подготовка к испытаниям ГТГ левого борта для «Урала» и изготовление турбоагрегатов для третьего и четвертого серийных ледоколов проекта 22220 по контракту от 18 сентября 2019 года.

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