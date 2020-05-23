Физкультурно-оздоровительный комплекс в подмосковном Солнечногорске введён в эксплуатацию

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На улице Красная в Северо-Западном микрорайоне Солнечногорска ранее выявили недостроенное здание под размещение физкультурно-оздоровительного комплекса, сейчас достроенный ФОК ввели в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«В отношении недостроенного объекта капитального строительства было принято решение о подготовке разрешительной документации и дострое. В настоящее время объект уже введен в эксплуатацию, с него снят статус недостроя», — сообщили в Комитете по архитектуре и градоительству Московской области.

Общая площадь комплекса составляет 7,3 тысячи квадратных метров.

В новом спортивном комплексе предусмотрены помещения для занятий по аэробике, единоборствам, большому теннису, футболу, волейболу, баскетболу, а также тренажерный зал, современный плавательный бассейн на пять дорожек и реабилитационный бассейн для малышей и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Физкультурно-оздоровительный комплекс полностью доступен для маломобильных групп населения. Кроме того, здесь расположены центр тестирования ГТО, несколько спортивных залов, в которых планируется проведение учебно-тренировочных сборов команд Московской области.

В пресс-службе отметили, что за два с половиной года на территории городского округа Солнечногорск выявлено 113 объектов незавершенного строительства, из них 78 объектов самовольного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 29 объектов, что составляет 26% от общего количества. Работа по этому направлению продолжается.

Всего на территории Московской области выявлено порядка 2 тысяч объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных объектов. Ликвидировано и приведено в соответствие 1025 объектов.