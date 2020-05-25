Компания «Реиннольц» из Свердловской области начала производство вакуумных деаэраторов

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В условиях эпидемии коронавируса COVID-19 резидент технопарка высоких технологий Свердловской области, производитель энергоэффективного теплообменного и потокорегулирующего оборудования компания «Реиннольц» наращивает темпы развития, не останавливая производство несмотря на непростую ситуацию в мире.

В начале 2020 года большим прорывом для компании стал запуск нового направления водоподготовки. Специалистами «Реиннольц» по индивидуальному техническому заданию был произведен и сразу же выведен на внешний рынок новый продукт — вакуумный деаэратор DeGasExer™ DV для нужд Руднинской ТЭЦ (Республика Казахстан).

Деаэратор — устройство, предназначенное для удаления нежелательных газовых примесей из жидкости. Основной сферой применения ваакумного деаэратора «Реиннольц» является удаление кислорода из подпиточной воды теплосетей на ТЭЦ.

Генеральный директор ООО «Реиннольц» Павел Блохин: — «Данный проект — пример того, как своевременные управленческие решения позволяют подстраиваться под быстро меняющуюся ситуацию в экономике, диверсифицировать портфель заказов и выходить на новые рынки. В начале года мы с командой приняли решение выходить на рынок оборудования для процессов подготовки воды и очистки стоков. И такое решение оказалось верным — на первом же проекте удалось вывести новый для компании продукт на экспорт. Важно отметить, что по своим техническим характеристикам наш продукт превосходит аналоги на рынке и это результат эффективного труда наших научно-технических специалистов».